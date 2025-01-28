На прошлой неделе криптовалютная биржа Phemex подверглась атаке, в результате которой злоумышленники похитили криптовалюту на сумму более 85 млн долларов США. В настоящее время биржа приостановила ввод и вывод средств и уже опубликовала доказательства наличия резервов (Proof of Reserves) для обеспечения прозрачности.

Согласно заявлению главы Phemex Федерико Вариолы (Federico Variola), инцидент затронул только горячие кошельки, а холодных кошельков атака не коснулась. В своем сообщении Вариола упомянул, что атака была «изощренной», однако не сообщил никаких дополнительных подробностей об инциденте.

«23 января 2025 года мы обнаружили необычную активность в нашем горячем кошельке. Мы быстро задействовали наш механизм экстренного реагирования, приостановили работу соответствующих функций и начали устранять потенциальные уязвимости, — гласит официальное заявление компании. — Затронутые атакой устройства были идентифицированы и изолированы, а мы уведомили об инциденте сторонние ИБ-компании и правоохранительные органы для дальнейшей поддержки и принятия мер».

Изначально стоимость украденной криптовалюты оценивалась в 29 млн долларов, но вскоре блокчейн-аналитики PeckShield сообщили, что было похищено более 69 млн долларов. После этого оценки ущерба увеличилась еще раз, когда Тейлор Монахан (Taylor Monahan) из MetaMask подсчитала, что стоимость украденной криптовалюты составляет не менее 85 млн долларов.

В настоящее время вывод средств с Phemex постепенно восстанавливается: уже работают ETH, USDT и USDC на Ethereum, SOL, USDT и USDC на Solana, а также Arbitrum, Optimism, BSC, Polygon и Base.

В компании подчеркивают, что уже запустили новую систему безопасности, которая контролируется сторонним ИБ-партнером. Phemex обещает в ближайшем будущем возобновить все операции, и заявляет, что гарантирует «абсолютную безопасность» пользовательских активов.