Компания Google объявила о том, что «в начале 2025 года» функция Chrome Sync будет отключена для версий Chrome старше четырех лет.

Будучи включенной Chrome Sync позволяет сохранять и синхронизировать закладки, пароли, историю, открытые вкладки, настройки, предпочтения пользователя, а порой и информацию о платежах Google Pay. Кроме того, функция автоматически выполняет вход в аккаунты Gmail, YouTube, Search и другие сервисы Google.

«В начале 2025 года Chrome Sync (использование и хранение данных в вашем аккаунте Google) перестанет работать на версиях Chrome, которым более четырех лет, — говорится в заявлении Google. — Если ваша версия Chrome старше четырех лет, вы можете увидеть сообщение об ошибке “Обновите Chrome, чтобы начать синхронизацию” или “Обновите Chrome, чтобы продолжать использовать данные Chrome в вашем аккаунте Google”».

Компания не уточняет, начиная с какой версии Chrome браузер будет считаться устаревшим. Пользователям Chrome, которые хотят продолжать использовать Chrome Sync для синхронизации данных на всех устройствах, подключенных к аккаунту Google, рекомендуется обновить браузер до последней версии.

«Если вы не сможете обновить свой браузер до версии, которой менее четырех лет, вы не сможете использовать функцию Chrome Sync на этом устройстве», — подчеркивают в Google.

Напомним, что в ноябре 2021 года, после выхода Chrome 96, Google прекратила поддержку Chrome Sync в Chrome 48 и более старых версиях. Кроме того, в марте 2021 года Google запретила сторонним браузерам на базе Chromium использовать приватные API для интеграции таких функций, как Chrome Sync и Click to Call, предназначенных исключительно для Chrome.