Пользователи Garmin сообщают, что их часы выходят из строя при использовании приложений, требующих доступа к GPS. Устройства уходят в цикличную перезагрузку, демонстрируя на экране логотип в виде синего треугольника.

Тысячи пользователей жалуются в социальных сетях, что их устройства не работают. Судя по этим сообщениям, проблема затрагивает часы самых разных серий, включая Garmin Descent, Forerunner, Epix, Fenix, Instinct, Tactix, Vivoactive и Venu.

Представители компании уже признали наличие проблем с перезагрузками на официальной странице состояния. В Garmin просят пострадавших пользователей выключить устройства и повторно синхронизировать их с помощью приложений Garmin Connect и Garmin Express.

«Нам известно о проблеме, из-за которой некоторые устройства застревают на стартовом экране или показывают синий треугольник, — пишут разработчики. — Чтобы решить эту проблему, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не выключится, а затем снова включите его и синхронизируйте с помощью приложения Garmin Connect или Garmin Express».

Также в компании порекомендовали пользователям, чьи часы вошли в цикл бесконечных перезагрузок, выполнить сброс настроек до заводских. Однако при этом будет удален весь контент Connect IQ, данные Body Battery и Garmin Wallet, ярлыки, горячие клавиши и многое другое.

Хотя в Garmin не сообщили о первопричине этих сбоев, судя по всему, их вызвало некорректное обновление прошивки, затронувшее GPS-подсистему часов.