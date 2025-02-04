Компания Google отчиталась о том, что в 2024 году в магазине Google Play было заблокировано более 2,3 млн приложений, которые могли представлять потенциальную угрозу для пользователей. Также были заблокированы 158 000 аккаунтов разработчиков, которые пытались опубликовать в магазине приложений малварь.

Для сравнения, в 2023 году Google заблокировала 2,28 млн потенциально опасных приложений, в 2022 году — 1,5 млн, а количество заблокированных аккаунтов разработчиков составило 333 000 и 173 000 соответственно.

Увеличение количества заблокированных приложений в 2024 году частично объясняется применением ИИ, который теперь помогает людям в проверке приложений и использовался для выявления нарушений в 92% случаев.

«На сегодня более 92% проверок вредоносных приложений, выполненных людьми, осуществлялись с участием искусственного интеллекта, что позволило нам быстрее и точнее принимать меры по предотвращению появления вредоносных приложений в Google Play», — объясняют в компании.

Также в Google сообщили, что в прошлом году 1,3 млн приложений не смогли получить избыточные разрешения, которые могли бы предоставить им нежелательный доступ к конфиденциальным данным пользователей.

Разработчики рассказывают, что в 2024 году Google Play Protect получил ряд обновлений и стал еще эффективнее. Так, он ежедневно сканирует более 200 млрд приложений, проводя анализ на уровне кода в реальном времени. За год эти проверки выявили более 13 млн новых вредоносных приложений, установленных не из Google Play.

Кроме того, отмечается, что благодаря широкому внедрению Play Integrity API (который помогает проверить, не были ли приложения изменены вредоносным образом или запущены в потенциально скомпрометированных средах), на 80% сократилось число злоупотреблений, связанных с ненадежными источниками.

Также 91% устанавливаемых приложений теперь используют функции безопасности и защиты конфиденциальности, доступные в Android 13 и более поздних версиях ОС.

Продолжает развиваться и система блокировки недоверенных APK, впервые запущенная в феврале 2024 года в Сингапуре в качестве пилотного проекта. Теперь она распространилась на Бразилию, Гонконг, Индию, Кению, Нигерию, Филиппины, Южную Африку, Таиланд и Вьетнам. В 2024 году этот защитный механизм пресек 36 млн попыток установки 200 000 уникальных приложений на 10 млн Android-устройств.