Хакер #307. Угон сессий Windows
Разработчики компании Netgear устранили две критические уязвимости в нескольких моделях Wi-Fi роутеров. Проблемы затрагивают ряд точек доступа Wi-Fi 6 (WAX206, WAX214v2 и WAX220), а также маршрутизаторы Nighthawk Pro Gaming (XR1000, XR1000v2, XR500).
Подробная информация об уязвимостях пока не раскрывается, но в компании сообщают, что неавторизованные злоумышленники могут использовать их для удаленного выполнения кода (PSV-2023-0039) и обхода аутентификации (PSV-2021-0117). При этом отмечается, что атаки не потребуют участия пользователя.
Владельцам уязвимых устройств настоятельно рекомендуется как можно скорее установить обновления. В таблице ниже перечислены уязвимые модели роутеров и исправленные версии прошивок.
|Модель маршрутизатора
|Исправленная версия прошивки
|XR1000
|1.0.0.74
|XR1000v2
|1.1.0.22
|XR500
|2.3.2.134
|WAX206
|1.0.5.3
|WAX220
|1.0.5.3
|WAX214v2
|1.0.2.5
В Netgear предупредили, что без установки патчей неавторизованная RCE-уязвимость в устройствах сохранится, и компания не несет ответственности за возможные последствия.