Российское правительство намерено собирать векторы голосов подозреваемых в противоправной деятельности ради борьбы с телефонными мошенниками, сообщает «Коммерсант». При этом согласие на сбор биометрических данных не потребуется.

Планируется, что данные будут аккумулироваться на единой антифрод-платформе, куда органы власти и участники интернет-рынка будут передавать информацию о мошенничестве.

По данным издания, Минцифры уже прорабатывает дополнительные меры борьбы с мошенниками, намереваясь собирать и хранить векторы их голосов на единой антифрод-платформе. Это следует из подготовленного в правительстве пакета антимошеннических поправок (в частности, к законам «О связи», «Об информации, информационных технологиях…» и так далее).

В документе подчеркивается, что согласие на сбор биометрических данных «лиц, совершивших мошенничество с использованием сети связи» не требуется.

На единую платформу по противодействию мошенничеству в интернете планируется выделить более 6 млрд рублей, и ее тестовый запуск запланирован на 2025 год, а ввод в эксплуатацию — на 2026 год.

Направлять сведения о правонарушениях на единую платформу смогут органы государственной и муниципальной власти, ЦБ, операторы связи, провайдеры хостинга, социальные сети, маркетплейсы и граждане. Документ гласит, что этой информацией смогут пользоваться ЦБ, силовые органы, федеральные органы власти и другие организации.

Ожидается, что ИИ-системы операторов будут анализировать вызовы по ключевым словам, которые используют злоумышленники, а также сверять голос звонящего с векторами из базы. «Если выявлены ключевые слова или произошло совпадение по голосу, то система предупреждает абонента, что он разговаривает с мошенником»,— сообщил изданию источник, знакомый с ходом разработки инициативы.

В Минцифры сообщают, что это не финальная версия документа и «о деталях говорить преждевременно». Однако в ведомстве подтверждают, что обсуждение ведения базы всех номеров мошенников и формирование базы векторов их голосов действительно имеет место.

минц

В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснили, что под мошенниками в правительстве понимают «тех, кто ранее привлекал внимание компетентных органов противоправными действиями».

Операторы связи назвали «перспективным» возможное использование векторов голосов мошенников. В «Вымпелкоме» добавили, что вопрос анализа векторов голоса «является непростым техническим решением». В Т2 пояснили, что технически операторы могли бы реализовать такие системы — по сигнатурам и паттернам идентифицировать мошенника во время разговора. Представители «Мегафона» отметили, что сплошной онлайн-анализ всех телефонных вызовов потребует от операторов масштабных вложений в вычислительную инфраструктуру.