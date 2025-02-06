Компания WatchTowr обнаружила множество заброшенных бакетов Amazon S3, которые могли использоваться злоумышленниками для доставки малвари и бэкдоров государственным учреждениям и крупным компаниям.

Исследователи нашли около 150 бакетов S3, которые ранее использовались для хранения данных различными коммерческими и опенсорными продуктами. Специалисты потратили 420 долларов США и зарегистрировали заброшенные бакеты с теми же именами, а затем включили журналирование и в течение двух месяцев наблюдали за тем, кто будет запрашивать файлы и какие именно.

В итоге за два месяца к заброшенным бакетам S3 было обращено более 8 млн HTTP-запросов. Среди них были: запросы на обновления ПО, получение образов ВМ, файлов JavaScript, конфигураций серверов SSLVPN, шаблонов CloudFormation, а также предварительно скомпилированных бинарников для Windows, Linux и macOS.

Исследователи объясняют, что если бы 150 бакетов были зарегистрированы не ИБ-компанией, а злоумышленником, они могли использоваться для доставки вредоносных обновлений, образов ВМ с бэкдорами, малвари и шаблонов CloudFormation, которые предоставляли бы хакерам доступ к средам AWS.

Анализ источников запросов показал, что они поступали даже из правительственных сетей в США, Великобритании, Австралии, Южной Корее и других странах. Хуже того, запросы исходили и из военных сетей, НАСА, а также сетей неназванных компаний из списков Fortune 100 и Fortune 500, крупной сети платежных карт, поставщика промышленных решений, банков, других финансовых организаций, университетов, компаний-разработчиков ПО для обмена сообщениями, казино и даже фирм, занимающихся кибербезопасностью.

«Мы полагаем, что если бы проведенные нами действия не были исследованием, а осуществлялись бы киберпреступниками, это могло привести к атакам на цепочки поставок, которые по своим масштабам и последствиям превосходили бы все, что индустрия видела до сих пор. Проще говоря, мы бы посрамили Cozy Bear, а их развлечения с SolarWinds показались бы мелочью и дилетантством», – говорится в отчете WatchTowr.

Для предотвращения дальнейших злоупотреблений исследователи уведомили о проблеме специалистов AWS, которые взяли заброшенные бакеты под свой контроль, а также связались с государственными органами США и Великобритании.

При этом представители Amazon не объясняют, почему компания до сих пор не запрещает повторное использование имен бакетов S3, хотя, по словам экспертов, это было бы самым простым способом решения проблемы.