Некоммерческая организация объявила, что с 4 июня 2025 года прекратит уведомлять своих пользователей о том, что срок действия их сертификата истекает и его необходимо продлить. Дело в том, что рассылка таких уведомлений обходится Let’s Encrypt в десятки тысяч долларов ежегодно.

Представители Let's Encrypt объясняют, что автоматические рассылки решено прекратить по нескольким причинам. Во-первых, многие клиенты уже автоматизировали продление сертификатов и дополнительные напоминания им не нужны. Во-вторых, как уже упоминалось выше, рассылка таких уведомлений ежегодно обходится организации в десятки тысяч долларов, и разработчики считают, что эти средства можно направить на более важные задачи.

«Рассылка электронных писем с уведомлениями об истечении срока действия сертификатов означает, что мы должны хранить миллионы адресов электронной почты, связанных с записями о выданных сертификатах. Мы, как организация, которая ценит конфиденциальность, считаем, что отказ от этого очень важен, — добавляют в Let’s Encrypt. — Отправка уведомлений усложняет нашу инфраструктуру, поддержка требует времени и внимания, а также повышается вероятность возникновения ошибок. В долгосрочной перспективе, особенно с добавлением новых сервисных компонентов, Let’s Encrypt стремится уменьшить общую сложность системы, постепенно отказываясь от элементов, которые больше не оправдывают свое существование».

Организация рекомендует использовать Red Sift Certificates Lite для отслеживания истечения срока действия сертификатов (до 250 сертификатов сервис бесплатен). Среди других возможных вариантов перечислены Datadog SSL monitoring и TrackSSL.

Согласно официальной странице статистики Let's Encrypt, по состоянию на декабрь 2024 года ежедневно выдавалось около 8 млн сертификатов. Количество защищенных HTTPS страниц неуклонно растет и в январе 2025 года превысило 82% от общего числа.