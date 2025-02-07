С 31 января 2025 года в работе игр DayZ и Arma Reforger наблюдаются серьезные проблемы. Дело в том, что на инфраструктуру чешского разработчика и издателя Bohemia Interactive ведется мощная DDoS-атака.

Начиная с прошлой пятницы, игроки жалуются на сложности с подключением к серверам, из-за которых играть стало практически невозможно. В начале текущей недели представители Bohemia Interactive признали наличие проблемы, извинились перед сообществом за сбои и попросили игроков набраться терпения, пока компания работает над их устранением.

Однако как отмечает издание Bleeping Computer, на данный момент сбои продолжаются, и терпение игроков иссякает: многие требуют возврата денег и обвиняют компанию в недостаточной прозрачности.

Вчера разработчики Arma Platform сообщили в X, что продолжают работать над решением проблемы, заявив, что делают все возможное. Однако они не сообщили ни сроков, ни какой-либо конкретики, и отказались раскрывать детали происходящего, добавив, что компания не может разглашать детали проблемы и предпринимаемых ею мер.

Ранее на этой неделе аккаунт Arma Platform и вовсе предложил пользователям, столкнувшимся с ошибками подключения, устраивать локальные сражения с ИИ. Это вполне ожидаемо не вызвало восторга у игроков.

Сообщество DayZ тоже страдает от этой проблемы, невзирая на попытки восстановить работу путем создания экспериментальных серверов в начале недели. Также разработчики советовали игрокам перезапустить серверы сообщества, что якобы должно было решить все проблемы. Теперь этот совет отменен, так как выяснилось, что он провоцирует дополнительные сбои, и серверы уходят в бесконечную перезагрузку.

Хотя Bohemia Interactive не сообщает, что именно спровоцировало эти проблемы, пользователи Reddit пишут, что причиной сбоев стала DDoS-атака. Группировка под названием Styled Squad Reborn взяла на себя ответственность за эту атаку, хотя пока эта информация не подтверждена.

«Игроки DayZ! Уже несколько лет BI дает вам ложные обещания, разве вы этого не заметили? — пишут хакеры в X. — Мы хотим видеть радикальные изменения в играх и в самой компании».

По данным Bleeping Computer, сейчас в сети циркулируют слухи о том, что злоумышленники потребовали у компании выкуп за прекращение атаки. Однако сами хакеры заявили, что это требование было просто шуткой.

Другие предполагают, что группировкой движут политические и идеологические мотивы. Якобы атака на Bohemia Interactive связана с тем, что после начала специальной военной операции разработчики поддержали Украину и даже выпустили тематический благотворительный бандл для Arma 3, и поэтому целью атакующих была именно Arma.

Никаких официальных комментариев о ситуации от Bohemia Interactive до сих пор не поступало.