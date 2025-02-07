Специалисты компании FACCT оценили объем рынка онлайн-пиратства в России в 2024 году в 36,4 млн долларов США (3,36 млрд рублей по среднему номинальному курсу ЦБ РФ за год). При этом доходы нелегальных распространителей видеоконтента упали на 4,2%. Аналитики связывают это с успешной блокировкой пиратских сайтов, удалением ссылок из поисковой выдачи и снижением количества трафика на такие ресурсы.

Отмечается, что доходы пиратов снижаются уже шесть лет подряд. После рекордного для пиратов 2018 года, когда они заработали 87 млн долларов, к концу 2024 года объем рынка уменьшился почти в 2,5 раза – до 36 млн долларов. Однако темпы падения доходов злоумышленников замедлились: с 16% в 2023 году до 4% в 2024 году. И за последние шесть лет это минимальный показатель.

Доходы пиратов снижались пропорционально уменьшению интереса пользователей к нелегальному контенту: трафик поисковых запросов на пиратские сайты сократился почти на 4%. При этом зрителей все больше интересуют легальные онлайн-кинотеатры: число связанных с ними поисковых запросов за 2024 году увеличилось на 25%.

Исследователи рассказывают, что за прошедший год количество пиратских доменов выросло на 37,5% (около 110 000 ресурсов). То есть, несмотря на активное противодействие со стороны правообладателей, пиратские онлайн-кинотеатры по-прежнему востребованы, а их владельцы используют новые возможности для привлечения зрителей и затруднения блокировок.

К примеру, в 2024 году пираты выбирали хостинг-провайдеров, лояльных к пиратскому контенту, а в некоторых случаях ограничивали воспроизведение контента (например, только с мобильных устройств или только в конкретном регионе), чтобы помешать хостерам обнаружить нарушения и осуществить блокировку. Также аналитики отмечают масштабирование создания зеркал пиратских сайтов.

Доля пиратских сайтов по сравнению с другими источниками распространения нелегального видеоконтента в 2024 году увеличилась на 12% — с 82% до 94%. Аналитики объясняют такой рост пополнением базы фильмов и сериалов пиратских видеобалансеров (CDN), которые в большинстве случаев используют владельцы пиратских кинотеатров.

Зато доля социальных сетей в распространении нелегального контента упала более чем вдвое – с 12% до 5%, а доля видеохостингов сократилась в шесть раз – с 6% до 1%.

При этом стоимость рекламы на пиратских ресурсах осталась на уровне прошлого года. Средний CPM (Cost Per Mille, цена за 1000 показов в рекламной кампании) в 2024 году составил 3,12 доллара, всего на 0,01 доллара меньше, чем годом ранее (в 2,5 раза меньше, чем в 2018 году).

Так, по словам специалистов, пираты пытаются привлечь зрителей разнообразием контента. Например, за счет распространения «санкционных» зарубежных фильмов и сериалов, которые легальные российские стриминговые платформы не могут показывать из-за невозможности получить лицензии правообладателей.

Самым популярным фильмом на пиратских ресурсах в прошлом году стал боевик «Пчеловод» с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли. Также в топ-10 фильмов на основании обнаруженного количества пиратских копий (не просмотров) вошли: «Дом у дороги», «Планета обезьян: Новое царство», «Дюна: Часть вторая», «Каскадеры» и так далее.