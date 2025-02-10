Индийский ЦБ (Резервный банк Индии) анонсировал запуск эксклюзивного домена bank[.]in, который будет использоваться банками и финансовыми учреждениями страны для борьбы с мошенничеством.

«Эта инициатива направлена на снижение рисков от киберугроз и таких вредоносных действий, как фишинг, а также на оптимизацию безопасных финансовых услуг, что повысит доверие к цифровым банковским и платежным сервисам», — говорится в заявлении индийского ЦБ.

Ожидается, что регистратором новых доменов выступит Институт развития и исследований в области банковских технологий (IDRBT). Регистрация доменов начнется с апреля 2025 года.

Также в Резервном банке Индии сообщили, что планируют запустить отдельный домен fin[.]in для других небанковских организаций финансового сектора.

Кроме того, ЦБ сообщил, что в рамках усилий по повышению доверия к онлайн-платежам вводит дополнительный фактор аутентификации или AFA (Additional Factor of Authentication) для трансграничных онлайн-транзакций типа CNP, то есть операций без присутствия карты.

Дополнительный фактор аутентификации будет применяться для совершения цифровых транзакций с картами, предоплаченными платежными инструментами, а также по каналам мобильного банкинга. Ожидается, что это обеспечит дополнительный уровень защиты, при условии, что зарубежный торговец поддерживает AFA.