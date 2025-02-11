СМИ сообщают, что российские власти подготовили поправки для борьбы с телефонными и интернет-мошенниками. Эксперты называют документ, в который вошел пакет поправок для нескольких десятков законов, самым объемным за последние годы.

По информации РБК, в документе (подлинность которого изданию подтвердили два источника) упомянуто несколько десятков различных мер. Разработку поправок прокомментировал и вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Мы детально проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта. На основе этого анализа мы разработали меры для защиты граждан от таких угроз. В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества», — сообщил Григоренко через пресс-службу правительства.

К примеру, поправки подразумевают запрет на использование зарубежных мессенджеров для служебной коммуникации или общения с гражданами, клиентами или пользователями для сотрудников госорганов, кредитных организаций, ЦБ, операторов связи, владельцев социальных сетей, агрегаторов товаров и услуг, сервисов размещения объявлений. При этом перечень зарубежных мессенджеров будет формироваться Роскомнадзором.

Использовать российские мессенджеры для служебной коммуникации сотрудники организаций смогут только после того, как подтвердят свои личности через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Также предлагается обязать владельцев маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 000 пользователей из РФ проводить идентификацию через ЕСИА тех, кто намерен разместить объявление о продаже товаров или услуг.

Среди других мер журналисты перечислили:

обязательную маркировку звонков от организаций, вызовов с международных номеров и звонков, инициируемых с виртуальных АТС (на экране телефона пользователя должна будет отображаться соответствующая информация, чтобы человек мог понять, звонит ему сотрудник банка или мошенник);

абоненты сотовых операторов получат право отказаться от рекламных и спам-рассылок и звонков;

если абонент запрашивает код для идентификации в ЕСИА или, например, пытается сменить ключ простой электронной подписи во время телефонного разговора, оператор обязан присылать такие SMS-сообщения только после окончания вызова;

госорганы, занимающиеся оперативно-разыскной деятельностью и отвечающие за безопасность, смогут по запросу получать сведения из информационных систем операторов связи;

будет запрещен ввоз, продажа, покупка, хранение и использование на территории России абонентских терминалов иностранных спутниковых систем, работа которых запрещена или ограничена в стране или Евразийском экономическом союзе. Также предусмотрена возможность досудебной блокировки сайтов, распространяющих информацию о незаконной реализации и использовании таких устройств;

вводится обязательная биометрическая идентификация для оформления выписок из бюро кредитных историй и дистанционного оформления микрозаймов;

вводится возможность установить через «Госуслуги» запрет на заключение договора на оказание услуг сотовой связи без личного присутствия онлайн;

банки, операторы связи, маркетплейсы, агрегаторы, социальные сети должны будут обеспечить пользователям возможность установить авторизацию через биометрическую систему (использование такого способа авторизации будет добровольным).

Минцифры подтвердило, что совместно с заинтересованными ведомствами и отраслью разрабатывается комплекс мер, направленных на борьбу с мошенниками.

«В ближайшее время планируется впервые вынести его на заседание комиссии правительства по законопроектной деятельности. Это станет одним из этапов рассмотрения и согласования инициативы. По итогам обсуждения в текст могут вноситься изменения и уточнения», — сообщил представитель Минцифры.

В министерстве подчеркнули, что защита граждан от мошенничества остается «ключевым приоритетом» и «все обсуждаемые меры разрабатываются исключительно для борьбы с мошенниками и не окажут негативного влияния на граждан».

По словам представителя Минцифры, предполагается, что описанные выше меры будут внедрены в 2025–2026 годах.