Браузер Brave получил новую функцию — пользовательские скриптлеты (custom scriptlets), которая позволяет внедрять собственный JavaScript на страницы сайтов, обеспечивая глубокую кастомизацию и контроль над работой браузера.

Новая функция появилась в Brave версии 1.75 для десктопов и очень похожа на популярные браузерные расширения TamperMonkey и GreaseMonkey, которые тоже позволяют пользователям создавать скрипты, изменяющие функциональность определенных сайтов.

По словам разработчиков Brave, изначально эта функция создавалась для отладки работы блокировщика рекламы, но оказалась слишком ценной, чтобы не поделиться ею с пользователями.

Отмечается, что функция может использоваться для модификации веб-страниц для обеспечения конфиденциальности, безопасности и удобства использования. К примеру, для связанных с конфиденциальностью изменений люди пишут скрипты, блокирующие трекеры на основе JavaScript, рандомизирующие фингерпринтинговые API и подменяющие скрипты Google Analytics фиктивными версиями.

Также скрипты могут использоваться для скрытия боковых панелей, всплывающих окон, рекламы или раздражающих виджетов, принудительного включения темного режима на сайтах, которые его не поддерживают, принудительной бесконечной прокрутки, настройки цветов текста и размера шрифта и так далее. Например, в своем анонсе разработчики Brave демонстрируют скрипт, удаляющий боковые панели с определенного сайта.

В целях повышения производительности скриптлеты могут блокировать автовоспроизведение видео, выполнять «ленивую» загрузку изображений, автоматически заполнять формы заранее определенными данными, обходить ограничения на нажатие правой кнопки мыши.

Хотя команда Brave считает, что скриптлеты — это мощный инструмент в руках опытных пользователей, кастомный JavaScript может вызвать проблемы в работе сайтов. По этой причине разработчики поместили новую функцию под флаг режима для разработчиков (Developer), в разделе Shields -> Content Filtering. Таким образом, найти новую функцию можно по адресу brave://settings/shields/filters, включив режим разработчика.

Создатели Brave напоминают, что важно использовать только свой код или код, полученный от доверенных лиц, избегая всего непроверенного в целях безопасности.