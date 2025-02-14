Компания Valve удалила из Steam игру PirateFi и уведомила пользователей о том, что та могла содержать вредоносное ПО. В своем сообщении Valve отметила, что пользователям, загрузившим игру, стоит «подумать о полном переформатировании операционной системы».

Согласно описанию PirateFi, этот продукт Seaworth Interactive рекламировался как бесплатная «захватывающая игра на выживание в ярком низкополигональном мире, где вы сможете играть в одиночку или с другими игроками».

Неизвестно, сколько именно человек успели загрузить игру, но в Steam она успела получить хорошие отзывы (архивная версия страницы в Steam). По статистике SteamDB у игры насчитывалось 165 подписчиков, а пиковое количество игроков составляло всего пять человек. Однако, по оценкам Video Game Insights, игра была продана в количестве 1530 экземпляров, а Gamalytic считает, что ее скачали около 859 человек.

По данным издания PCMag, игра была удалена из Steam еще на прошлой неделе, после чего загрузившие ее пользователи начали получать предупреждения от Valve, которыми поделились на Reddit.

В этом уведомлении Valve сообщила, что удалила потенциально опасные сборки PirateFi из Steam. Пользователям было рекомендовано «запустить полную проверку системы с помощью антивирусного продукта, которому вы доверяете или который регулярно используете, и проверить систему на наличие неизвестных или недавно установленных программ». Также в Valve добавили, что только полное обнуление системы «гарантирует, что на вашем компьютере не останется вредоносных программ».

При этом Valve не уточняет, какое именно вредоносное ПО было обнаружено в PirateFi.

Как сообщил один из читателей PCMag, игру также пытались распространять через Telegram. По его словам, в Telegram-канале, где было много пользователей из США, разместили предложение о работе: вакансию модератора внутриигрового чата PirateFi с оплатой 17 долларов в час.

Читатель решил, что это предложение выглядит подозрительно, провел небольшое расследование и обнаружил, что аккаунтом управляет бот.