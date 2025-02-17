Компания Google работает над новой защитной функцией для Android, которая не позволит изменять важные настройки и устанавливать приложения во время телефонного разговора.

Появление этой функциональности связано с защитой от мошенников, которые нередко вынуждают своих жертв устанавливать приложения из неизвестных источников. В результате атакующие обычно получают доступ к устройству пользователя

Благодаря новой защите пользователи, пытающиеся установить приложение прямо во время телефонного разговора, увидят сообщение:

«Мошенники часто просят выполнить подобное действие во время телефонных разговоров, поэтому для вашей защиты эта функция заблокирована. Если выполнить это действие просит незнакомый человек, это может быть мошенничество».

Дело в том, что разрешение на загрузку сторонних приложений отключено по умолчанию из соображений безопасности и его необходимо активировать, перейдя в настройки. Однако среднестатистический пользователь не знает, как загружать сторонние приложения на Android-устройство, поэтому мошенник обычно удерживает жертву на линии, пошагово объясняя ей, что нужно делать.

Именно на такие случаи и ориентирована новая защитная функция, которая не позволит разрешить загрузку сторонних приложений во время звонка.

Более того, на тот случай, если загрузка сторонних приложений уже разрешена, защита запрещает предоставлять приложениям доступ к данным и потенциально опасные разрешения (например, на использование Accessibility Service) во время телефонного разговора.

Как сообщает издание Android Authority, эта функция уже доступна в Android 16 Beta 2, которая вышла на прошлой неделе.