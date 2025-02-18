В браузере Google Chrome обновилась защитная функция Enhanced protection. В компании заявляют, что теперь она будет использовать ИИ для защиты пользователей от опасных сайтов, загрузок и расширений в режиме реального времени.

Впервые оснащенную ИИ Enhanced protection заметили еще в ноябре прошлого года, когда описание этой функции в Chrome Canary изменилось с проактивной защиты на защиту на основе ИИ.

Теперь, спустя несколько месяцев тестирования, это обновление добралось и до стабильной версии браузера на всех платформах.

При этом до сих пор не совсем понятно, чем именно обновленная функция отличается от старой версии без ИИ.

На прошлой неделе специалисты Google сообщали, что Enhanced protection может использовать ИИ для выявления определенных паттернов в режиме реального времени и предупреждения пользователей о потенциально опасных сайтах, которые Google не обнаруживал ранее. Также, согласно заявлениям разработчиков, ИИ-защита выполняет углубленное сканирование на предмет подозрительных загрузок.

По данным Google, по состоянию на февраль 2025 года более миллиарда пользователей Chrome предпочли защиту Enhanced protection стандартному режиму Safe Browsing, и теперь они «в два раза лучше защищены от фишинга и других видов мошенничества».