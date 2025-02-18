По информации исследователей F6 (бывшая FACCT), стремительно растет количество атак Android-малвари, злоупотребляющей возможностями опенсорсного приложения NFCGate. За последний месяц число подтвержденных атак увеличилось на 80%, средняя сумма ущерба выросла вдвое, а общая сумма ущерба – более чем в три раза и составила около 150 млн рублей.

Исследователи предупреждают, что сейчас в России насчитывается около 114 000 скомпрометированных Android-устройств, на которых установлена малварь, способная через NFC-модули перехватывать и передавать данные банковских карт. Такие вредоносы маскируются под приложения банков, госсервисов, мобильных операторов и даже популярных антивирусов.

Напомним, что мы уже не раз рассказывали (1, 2, 3) о банковском трояне NGate, который впервые попал в поле зрения ИБ-экспертов осенью 2023 года, когда стали появляться сообщения об атаках на клиентов крупных чешских банков.

NGate представляет собой вредоносную модификацию опенсорсного приложения NFCGate, которое в 2015 году создали студенты Дармштадтского технического университета. Оно предназначено для отладки протоколов передачи NFC-данных. Приложение поддерживает множество функций, но наибольший интерес для злоумышленников представляет захват NFC-трафика приложений и передача его на удаленное устройство, которым может выступать или сервер, или непосредственно смартфон атакующего.

Еще в конце 2024 года специалисты «ДокторВеб» предупреждали о том, что банкер уже несколько месяцев атакует российских пользователей. Преступники модифицировали исходный код NFCGate, добавив к нему интерфейсы, стилизованные под финансовые организации, и включили режим ретрансляции NFC-данных. Кроме того, в состав приложения включена библиотека nfc-card-reader, которая позволяет хакерам удаленно получать номер карты и срок ее действия.

Месяц назад аналитики FACCT подсчитали, что в декабре 2024 – январе 2025 года было зафиксировано не менее 400 атак на клиентов российских банков, и средняя сумма списания составляла около 100 000 рублей.

Тогда специалисты обнаружили более 100 уникальных образцов такой малвари, замаскированной под приложения популярных госсервисов, ЦБ РФ, Федеральной налоговой службы и так далее. Названия фейковых приложений должны вызывать доверие пользователя: «Защита карт ЦБ РФ», «ЦБРезерв+», «Госуслуги Верификация», «Сертификат Безопасности».

Как теперь сообщают в F6, после новогодних каникул активность злоумышленников, использующих NFCGate, стала нарастать. Так, с середины января по середину февраля число подтвержденных атак увеличилось на 80%, а средняя сумма ущерба увеличилась вдвое — с 100 000 до 200 000 рублей.

Кроме того, за прошедший месяц список мобильных приложений, под которые злоумышленники маскируют малварь, заметно расширился. К приложениям банков, госсервисов и мобильных операторов добавились программы для видеосвязи, бесконтактных платежей и популярные антивирусы.

По данным руководителя отдела аналитики данных Fraud Protection компании F6 Александры Радченко, сейчас злоумышленники действуют двумя путями для установки вредоноса на устройство пользователя.

Первый – с использованием телефонного мошенничества и приемов социальной инженерии, когда пользователь сам устанавливает малварь с фишингового сайта. Например, с начала 2025 года активно применяется сценарий, при котором мошенник под видом представителя банка связывается с пользователем через Telegram или WhatsApp и предлагает более выгодные условия от банка или уникальный продукт. Пользователю присылают ссылку на фишинговую страницу, на которой нужно ввести персональные данные входа в личный кабинет онлайн-банка, а затем скачать вредоносное мобильное приложение.

Второй способ – установка софта с NFCGate на устройство жертвы без ее ведома. Для этого применяются трояны удаленного доступа (например, CraxRAT). Обычно такие вредоносы распространяют через мессенджеры в виде APK-файлов под видом обновлений легитимных приложений, а также фейковых антивирусов, приложений госсервисов и операторов связи.

Аналитики прогнозируют, что при отсутствии эффективного централизованного противодействия новой схеме мошенничества волна атак на клиентов российских банков продолжит расти.