Компания МТС считает, что необходимость предоставлять Роскомнадзору (РКН) дополнительные данные, позволяющие идентифицировать оборудование, через которое пользователи входят в интернет, нарушит тайну связи и потребует больших затрат на модернизацию сети. В РКН настаивают, что предлагаемые меры, наоборот, обезопасят пользователей.

О возможных рисках говорится в ответе МТС на проект приказа Роскомнадзора о порядке, сроках, составе и формате предоставления операторами подобных данных, сообщает РБК.

Напомним, что проект был опубликован в декабре 2024 года, и тогда СМИ и эксперты предположили, что таким образом РКН будет собирать информацию о пользователях, которые заходят на заблокированные в России ресурсы.

Документ разработан в рамках реализации федерального закона №216-ФЗ и вносит изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и в отдельные законодательные акты.

Согласно тексту документа, поправки касаются распространения противоправной информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, содержащей изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.

Для выявления оборудования было предложено использовать технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Как указано в пояснительной записке, эти средства проводят анализ трафика, после чего по сетевому адресу можно определить пользователя, получающего доступ к противоправным сайтам. Операторы должны будут предоставить информацию в течение трех месяцев со дня вступления приказа в силу, а затем — не позднее чем через 15 рабочих дней дней с даты начала оказания услуг пользователю.

В частности, операторы должны будут предоставлять РКН:

данные об IP-адресах, которые пользователи используют для подключения к интернету;

информацию о регионе, муниципальном районе или внутригородской территории, где используются эти IP-адреса;

уникальные номера ТСПУ, через которые пропускается трафик от данных IP-адресов;

если оператор одновременно выделяет пользователю IP-адреса по протоколам IPv4 и IPv6, то также обязан предоставить информацию об идентификаторе пользовательского оборудования.

Об изменениях в этой информации оператор должен будет сообщать в РКН в течение одного дня через электронную почту или личный кабинет на сайте ведомства.

В пояснительной записке к документу говорится, что новое регулирование коснется 1981 оператора связи, из которых 493 подключены к ТСПУ. Затраты на выполнение этих требований в Роскомнадзоре оценивают в 389 млн рублей в год, или 2,3 млрд рублей за шесть лет.

Изменения нужны, чтобы эффективно выявлять интернет-трафик к запрещенным сайтам и ограничивать его с помощью ТСПУ, а также защитить граждан от возможного нарушения их прав (мошенничества, нарушения требований по обработке персональных данных). Также ранее в РКН объясняли, что изменения нужны «в целях противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам».

В своем отзыве на приказ представители МТС указали, что сведения, которые оператор получает об абоненте не из договора (в том числе адрес установки оборудования, абонентские номера, идентификатор пользовательского оборудования и др. данные, позволяющие идентифицировать абонента, сведения о соединениях, трафике и платежах), представляют собой тайну связи. Предоставлять третьим лицам такие сведения оператор может только с согласия абонента, если иное не предусмотрено законом.

Также МТС предложила установить разные требования о необходимых данных для мобильных и фиксированных операторов. В компании пояснили, что в 95% случаев подключения клиентов-физлиц к мобильным сетям через маршрутизатор широкополосного удаленного доступа (BRAS) нет возможности точно определить, что именно они используют для выхода в интернет: компьютер, ноутбук или смартфон.

Кроме того, отмечается, что сейчас у компании нет технической возможности предоставлять сведения о регионе, районе, городском округе и так далее, где используются конкретные IP-адреса, как того требует проект приказа.

Для реализации требования МТС потребуется около полугода, потому что придется существенно менять архитектуру сети (строить новые узлы связи, перестраивать сеть передачи данных и так далее) и создавать дополнительные системы.

«Архитектура некоторых сегментов сети глубоко интегрирована, и на уровне публичных IP-адресов дополнительное их разделение и локализация приведет к снижению надежности, и без значительных затрат модернизация сети невозможна, — отмечается в отзыве. — Оценить финансовые затраты на указанные мероприятия в настоящее время не представляется возможным, в том числе в связи с отсутствием на рынке большей части необходимого для этого оборудования связи».

В своем ответе на отзыв МТС Роскомнадзор настаивает, что проект не потребует от операторов предоставлять сведения, составляющие тайну связи. Идентификация отдельных пользователей и их пользовательского оборудования не требуется, а нужны сведения о локализации выделяемого пользователям адресного пространства по регионам России, а также сведения о выделяемых связках IPv4- и IPv6-адресов.

В ответе на другой отзыв представители РКН указали, что в связи с переходом операторов на технологию двойной адресации Dual-Stack (когда одновременно используются протоколы IPv4 и IPv6), ТСПУ не может однозначно идентифицировать принадлежность трафика конкретному пользователю, что приводит к снижению эффективности ограничения трафика к противоправным ресурсам.

В нескольких ответах на отзывы РКН отметил, что часть пунктов приказа будет скорректирована. Но, как пояснил РБК представитель Роскомнадзора, новой версии приказа служба не готовит.

«Часть предложений, в том числе от компании МТС, будет учтена. Документу предстоит пройти этап подготовки заключения ОРВ (оценки регулирующего воздействия), регистрации в Минюсте. После этого он будет опубликован на портале pravo.gov.ru», — заявил представитель РКН.

По информации РБК, «Ростелеком» не видит больших проблем в предоставлении информации, которую запрашивает Роскомнадзор, и исполнит положения проекта в полном объеме. В «ЭР-Телекоме» отказались от комментариев. Также журналисты направили запросы в «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «МегаФон», но пока не получили ответов.