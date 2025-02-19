Пользователи обратили внимание, что социальная сеть X (бывший Twitter) стала блокировать ссылки на Signal.me — URL-адреса, которые используются в защищенном мессенджере Signal для передачи контактной информации.

Как сообщает издание Bleeping Computer и многочисленные пользователи, при попытке разместить ссылку на Signal.me в публичных сообщениях, личных сообщениях или профиле возникают сообщения об ошибках, в которых предупреждают об угрозе спама и других вредоносных действий.

«Похоже, что ваш запрос может являться автоматизированным. Чтобы защитить наших пользователей от спама и других вредоносных действий, мы не можем выполнить это действие прямо сейчас. Пожалуйста, повторите попытку позже», — гласит сообщение об ошибке.

Журналист Мэтт Байндер (Matt Binder), одним из первых заметивший эту проблему, отмечает, что неизвестно, когда именно X запретила публикацию ссылок на Signal.me.

«Похоже, это произошло совсем недавно, поскольку ранее пользователи могли размещать ссылки на Signal.me в публичных сообщениях и в биографии профиля. Другие ссылки на Signal, такие как Signal.org, похоже, не блокируются», — пишет Байндер.

Другие URL-адреса, связанные с Signal, например ссылки на Signal.link и Signal.group, блокировка действительно не затронула. Более того, контактные ссылки других сервисов обмена сообщениями (например, Telegram) по-прежнему можно публиковать в X в обычном режиме.

Ссылки на Signal.me, которые были размещены в X ранее, по-прежнему доступны. Однако при нажатии на них пользователи видят предупреждение о том, что ссылка может оказаться небезопасной.

ИБ-эксперт Томми Мыск (Tommy Mysk) предполагает, что блокировка ссылок на Signal.me может иметь те же причины, что и запрет публикации ссылок на Mastodon, введенный в X ранее. Напомним, что в 2023 году, после того как Илон Маск приобрел Twitter, в соцсети стали блокировать ссылки на конкурирующие платформы, включая Facebook*, Instagram* и Mastodon. После массового возмущения со стороны пользователей эта мера была отменена.

Кроме того, Bleeping Computer отмечает, что запрет ссылок на Signal.me может быть связан с деятельностью Маска на должности руководителя Департамента государственной эффективности (Department of Government Efficiency, DOGE). Так, Signal широко используется американскими госслужащими для общения, а теперь федеральные служащие нередко используют мессенджер, чтобы сообщать журналистам о нарушениях, допускаемых DOGE. То есть, вероятно, блокировка ссылок на Signal.me в X имеет политические причины.

Представители X не делали никаких заявлений по поводу блокировки и не ответили на запросы журналистов о комментариях.

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