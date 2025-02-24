По данным «Лаборатории Касперского», хак-группа Angry Likho (она же Sticky Werewolf) готовит новую волну целевых атак с середины января 2025 года. Главные цели злоумышленников находятся в России и Беларуси, это сотрудники крупных корпораций: государственных организаций и их подрядчиков.

Исследователи сообщают, что Angry Likho действует как минимум с 2023 года. Она очень похожа на Awaken Likho, однако атаки Angry Likho больше похожи на целевые.

Исследователи также отмечают, что главные цели злоумышленников находятся в России и Беларуси, а остальные жертвы случайны. Причем в число пострадавших могли попасть исследователи, использующие песочницы или выходные узлы Tor- и VPN-сетей.

Группировка проводит атаки с определенной периодичностью, то на некоторое время приостанавливая деятельность, то возобновляя ее, незначительно меняя техники. В рамках новой кампании эксперты обнаружили несколько десятков вредоносных имплантов, а также дополнительные управляющие серверы злоумышленников.

Атаки начинаются с того, что злоумышленники рассылают фишинговые письма с самораспаковывающимися вредоносными архивами, созданными под конкретных пользователей. Большинство таких архивов имеют русскоязычные названия и содержат файлы-приманки на русском, тематически связанные преимущественно с российскими государственными учреждениями.

Если жертва открывает вложение, на устройство проникает стилер Lumma. Он собирает различные данные с зараженной машины — от банковских реквизитов из браузеров до файлов криптокошельков, в том числе информацию о системе и установленных программах, а также файлы cookie, имена пользователей и их пароли, номера банковских карт и сведения из журнала подключений.

Главные цели группировки — кража данных при помощи стилеров и установление полного контроля над зараженной машиной за счет вредоносных утилит удаленного администрирования.