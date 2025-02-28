Компания Microsoft временно блокирует обновление Windows 11 24H2 для систем с установленным AutoCAD 2022. Дело в том, что из-за проблем с совместимостью программа перестает запускаться.

По словам представителей компании, проблема затрагивает только различные версии AutoCAD 2022, но других вариантов AutoCAD это не касается.

«После установки Windows 11 версии 24H2, любые версии Autodesk AutoCAD 2022 могут не запускаться на некоторых устройствах. Пользователи сообщают о возникновении ошибки при запуске приложения, — сообщает Microsoft. — Все прочие версии AutoCAD и AutoCAD LT работают штатно (например, AutoCAD 2023, 2024 и 2025), и не мешают установке Windows 11, версии 24H2».

Чтобы предотвратить возникновение проблем на компьютерах с Windows 11 24H2, компания ввела временное ограничение, которое блокирует обновление в Windows Update.

Администраторы могут найти информацию об этой проблеме под идентификатором safeguard ID: 56211213 в отчетах Windows Update for Business, чтобы узнать, касается ли проблема эндпоинтов в их организациях.

Microsoft рекомендует пользователям не пытаться обновлять затронутые ПК вручную с помощью Media Creation Tool или Windows 11 Installation Assistant вплоть до устранения проблемы.