Хакер #308. Pentest Award 2024
Разработчики Mozilla удалили обещание никогда не продавать личные данные своих пользователей из FAQ и Условий использования и теперь вынуждены успокаивать сообщество, уверяя, что подход к конфиденциальности в Firefox не претерпел серьезных изменений.
До недавнего времени официальный FAQ Firefox гласил, что производитель браузера никогда не продавал и не будет продавать личные данные своих пользователей. Архивная версия FAQ от 30 января 2025 года сообщала:
«Продает ли Firefox ваши личные данные?
Нет. Никогда не продавал и не будет. И мы защищаем вас от многих рекламодателей, которые это делают. Продукты Firefox разработаны для защиты вашей конфиденциальности. Это [наше] обещание».
Из текущей версии FAQ этот текст удален.
Кроме того, заметно изменился FAQ о конфиденциальности данных, который раньше утверждал: «Mozilla не продает и не покупает данные о вас». Теперь в нем сообщается, что Mozilla больше не дает обещаний не продавать данные, поскольку в некоторых правовых юрисдикциях (не уточняется, в каких именно) понятие «продажа» может трактоваться очень широко:
«Mozilla не продает данные о вас (в том смысле, какой большинство людей подразумевает под "продажей данных"), и мы не покупаем данные о вас. Поскольку мы стремимся к прозрачности, а юридическое определение "продажи данных" в некоторых случаях очень широкое, нам пришлось отказаться от однозначных заявлений, которые вы знаете и любите. Мы по-прежнему прилагаем много усилий для того, чтобы данные, которыми мы делимся с нашими партнерами (что необходимо для коммерческой жизнеспособности Firefox), были лишены любой идентифицирующей информации, либо передавались только в совокупности, либо проходили через наши технологии сохранения конфиденциальности (например, OHTTP)».
В результате пользователи выступили с критикой в адрес Mozilla, а на GitHub и Reddit теперь можно найти множество обсуждений происходящего.
Также беспокойство сообщества было вызвано обновленным 26 февраля текстом Условий использования (Terms of use) Firefox, который гласил:
«Загружая или вводя информацию через Firefox, вы предоставляете нам неисключительную, безвозмездную, международную лицензию на использование этой информации, чтобы помогать вам в навигации, взаимодействии и работе с онлайн-контентом в соответствии с тем, как вы используете Firefox».
В результате, из-за массовых жалоб и критики пользователей представители Mozilla были вынуждены изменить формулировку. Теперь в ней говорится:
«Вы предоставляете Mozilla права, необходимые для работы Firefox. Это включает в себя обработку ваших данных, как описано в Уведомлении о конфиденциальности (Privacy Notice) Firefox. Также это предусматривает неисключительную, безвозмездную, международную лицензию на использование введенного вами в Firefox контента в целях выполнения ваших запросов. Это не предоставляет Mozilla никаких прав собственности на этот контент».
В блоге представители организации дополнительно уточняют, что лицензия необходима «для того, чтобы мы могли реализовать некоторые базовые функции Firefox. Без нее мы не смогли бы, к примеру, использовать информацию, введенную в Firefox. Она НЕ дает нам права собственности на ваши данные или права использовать их для чего-либо помимо применений, описанных в Уведомлении о конфиденциальности».
К примеру, один из способов использования данных, описанных в Privacy Notice, связан с информацией о местоположении пользователей. Но Mozilla уверяет, что принимает меры по анонимизации этих данных, и пользователи могут полностью отключить эту функцию.
«Mozilla может получать из ваших поисковых запросов ключевые слова, связанные с местоположением (например, когда вы ищете “Бостон”), и передавать их партнерам для предоставления рекомендуемого и спонсируемого контента. В этом случае Mozilla не сможет связать ключевое поисковое слово с конкретным пользователем после выдачи поискового предложения, а партнеры никак не могут связать поисковые предложения с конкретными пользователями. Вы можете отказаться от этой функции в любое время, отключив Sponsored Suggestions», — сообщают в организации.