Разработчики Mozilla удалили обещание никогда не продавать личные данные своих пользователей из FAQ и Условий использования и теперь вынуждены успокаивать сообщество, уверяя, что подход к конфиденциальности в Firefox не претерпел серьезных изменений.

До недавнего времени официальный FAQ Firefox гласил, что производитель браузера никогда не продавал и не будет продавать личные данные своих пользователей. Архивная версия FAQ от 30 января 2025 года сообщала:

«Продает ли Firefox ваши личные данные? Нет. Никогда не продавал и не будет. И мы защищаем вас от многих рекламодателей, которые это делают. Продукты Firefox разработаны для защиты вашей конфиденциальности. Это [наше] обещание».

Из текущей версии FAQ этот текст удален.

Кроме того, заметно изменился FAQ о конфиденциальности данных, который раньше утверждал: «Mozilla не продает и не покупает данные о вас». Теперь в нем сообщается, что Mozilla больше не дает обещаний не продавать данные, поскольку в некоторых правовых юрисдикциях (не уточняется, в каких именно) понятие «продажа» может трактоваться очень широко:

«Mozilla не продает данные о вас (в том смысле, какой большинство людей подразумевает под "продажей данных"), и мы не покупаем данные о вас. Поскольку мы стремимся к прозрачности, а юридическое определение "продажи данных" в некоторых случаях очень широкое, нам пришлось отказаться от однозначных заявлений, которые вы знаете и любите. Мы по-прежнему прилагаем много усилий для того, чтобы данные, которыми мы делимся с нашими партнерами (что необходимо для коммерческой жизнеспособности Firefox), были лишены любой идентифицирующей информации, либо передавались только в совокупности, либо проходили через наши технологии сохранения конфиденциальности (например, OHTTP)».

В результате пользователи выступили с критикой в адрес Mozilla, а на GitHub и Reddit теперь можно найти множество обсуждений происходящего.

Также беспокойство сообщества было вызвано обновленным 26 февраля текстом Условий использования (Terms of use) Firefox, который гласил:

«Загружая или вводя информацию через Firefox, вы предоставляете нам неисключительную, безвозмездную, международную лицензию на использование этой информации, чтобы помогать вам в навигации, взаимодействии и работе с онлайн-контентом в соответствии с тем, как вы используете Firefox».

В результате, из-за массовых жалоб и критики пользователей представители Mozilla были вынуждены изменить формулировку. Теперь в ней говорится:

«Вы предоставляете Mozilla права, необходимые для работы Firefox. Это включает в себя обработку ваших данных, как описано в Уведомлении о конфиденциальности (Privacy Notice) Firefox. Также это предусматривает неисключительную, безвозмездную, международную лицензию на использование введенного вами в Firefox контента в целях выполнения ваших запросов. Это не предоставляет Mozilla никаких прав собственности на этот контент».

В блоге представители организации дополнительно уточняют, что лицензия необходима «для того, чтобы мы могли реализовать некоторые базовые функции Firefox. Без нее мы не смогли бы, к примеру, использовать информацию, введенную в Firefox. Она НЕ дает нам права собственности на ваши данные или права использовать их для чего-либо помимо применений, описанных в Уведомлении о конфиденциальности».

К примеру, один из способов использования данных, описанных в Privacy Notice, связан с информацией о местоположении пользователей. Но Mozilla уверяет, что принимает меры по анонимизации этих данных, и пользователи могут полностью отключить эту функцию.