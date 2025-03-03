В бета-версии Telegram тестируют функцию, которая позволяет увидеть детальную информацию об отправителе, если пользователю пишет незнакомый человек.

Как сообщило в конце прошлой недели издание «Код Дурова», в бета-версии мессенджера появятся не только платные личные сообщения, возможность вывода звезд и оплаты подписки Telegram Premium с их помощью.

Еще одним нововведением станет отображение детальной информации, которая будет показана в том случае, если человек получит сообщение от неизвестного пользователя. Как видно на скриншоте ниже, эти данные будут включать:

информацию о том, находится ли отправитель сообщения в списке контактов;

страну регистрации телефона пользователя;

дату регистрации;

данные об общих группах;

информацию о верификации (или ее отсутствии).

Эту функциональность основатель Telegram Павел Дуров впервые анонсировал летом 2024 года. Тогда он объяснял, что это нужно для борьбы с мошенниками и писал:

«Мы усиливаем борьбу с мошенниками, стремящимися обмануть новичков в криптовалютной сфере. Вскоре Telegram начнет отображать месяц регистрации и основную страну для публичных аккаунтов (по аналогии с Instagram*). Кроме того, мы позволим организациям использовать свои мини-приложения для выпуска меток для каналов, создав децентрализованный рынок для сторонней верификации. Благодаря большей прозрачности и децентрализации пользователи Telegram будут больше знать о возможностях и опасностях этого нового мира».

Пока эти нововведения находятся на стадии тестирования, но по данным «Кода Дурова», уже скоро новая функциональность станет доступна в стабильной версии Telegram.

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