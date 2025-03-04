Известный журналист-расследователь Брайан Кребс (Brian Krebs) заявил, что популярный среди преступников «пуленепробиваемый» хостинг Prospero может быть связан с сетями, управляемыми «Лабораторией Касперского».

По словам исследователя, еще в прошлом году специалисты французской ИБ-компании Intrinsec сообщали о связи компании Prospero с «пуленепробиваемыми» сервисами, которые давно рекламируются на хакерских форумах под названиями Securehost и BEARHOST.

Исследователи Intrinsec писали, что «пуленепробиваемый» хостинг работает как минимум с двумя вымогательскими группировками, а также вредоносными кампаниями SocGholish и GootLoader.

Кребс отмечает, что BEARHOST активен как минимум с 2019 года.

«Если вам нужен сервер для ботнета, малвари, брута, сканирования, фишинга, фейков и любых других задач, обращайтесь к нам, — гласит реклама BEARHOST на одном из форумов. — Мы полностью игнорируем любые злоупотребления без исключений, в том числе Spamhaus и другие организации».

Данные, собранные в прошлом году Interisle Consulting Group, ранжировали хостинг-сети по их размеру и концентрации спамботов. Оказалось, что Prospero занимает лидирующие позиции по количеству спама.

На прошлой неделе специалисты проекта Spamhaus обнаружили странную вещь: с декабря 2024 года Prospero подключается к интернету, прокладывая маршруты через сети, управляемые «Лабораторией Касперского».

Эксперт компании Kentik Даг Мэдори (Doug Madory) комментирует, что в сети «Лаборатории Касперского», судя по всему, находятся несколько финансовых учреждений, включая крупные российские банки. Так как компания предоставляет услуги по защите от DDoS-атак, Мэдори предполагает, что Prospero может каким-то образом покупать эту защиту.

«В некотором смысле предоставление DDoS-защиты известному пуленепробиваемому хостингу может быть даже хуже, чем просто позволить ему подключиться к остальному интернету через вашу инфраструктуру», — отмечает специалист компании Silent Push Зак Эдвардс (Zach Edwards).

Представители «Лаборатории Касперского» подготовили официальное заявление, в котором отрицают любые связи с Prospero и сообщают, что уже расследуют происходящее.