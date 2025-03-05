В минувшие выходные Польское космическое агентство (POLSA) было вынуждено отключить все свои системы от интернета, чтобы локализовать атаку на свою ИТ-инфраструктуру.

После обнаружения атаки агентство уведомило об инциденте соответствующие органы и начало расследование для определения последствий. Также официальное заявление POLSA гласит, что после обнаружения взлома «вся сеть POLSA была отключена от интернета, чтобы обеспечить безопасность данных».

Пока агентство не раскрывает никаких подробностей о характере инцидента и не связывает произошедшее с какой-либо конкретной хакерской группой.

По информации издания The Register, которое ссылается на собственные источники в POLSA, после компрометации сотрудников попросили использовать для связи телефоны, так как атака затронула email-системы.

В настоящее время агентство совместно со специалистами Polish Computer Security Incident Response Team (CSIRT NASK) и Polish Military Computer Security Incident Response Team (CSIRT MON) работает над восстановлением затронутых систем и расследованием случившегося.