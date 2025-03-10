Минюст США сообщил об аресте и предъявлении обвинений 37-летнему Стивену Хейлу (Steven Hale) из Мемфиса. Хейла обвинили в краже дисков DVD и Blu-ray с еще невышедшими фильмами и распространении их цифровых копий в интернете.

Хейл работал в неназванной международной компании, услугами которой пользовались крупнейшие киностудии. Компания занималась производством и распространением дисков с фильмами на DVD и Blu-ray.

Утверждается, в период с февраля 2021 года по март 2022 года Хейл похитил множество дисков с не вышедшими фильмами, которые только готовились к коммерческому распространению на территории США. Впоследствии эти диски продавались на разных сайтах в интернете.

В списке украденных DVD и Blu-ray перечислены фильмы «Форсаж 9», «Веном 2», «Годзилла против Конга», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Дюна» и «Черная вдова».

Также Хейла обвиняют в том, что он скопировал предрелизный Blu-ray «Человек-паук: Нет пути домой» и выложил в сеть цифровую копию фильма, полученную путем обхода защиты от копирования.

«Эта цифровая копия оказалась незаконно доступна в интернете более чем за месяц до официальной даты выхода Blu-ray, — сообщает Минюст. — Копии фильма “Человек-паук: Нет пути домой” были загружены десятки миллионов раз, а ущерб, нанесенный владельцу авторских прав, оценивается в десятки миллионов долларов».

Хейлу уже предъявили обвинения в перевозке краденых товаров через границу штата и нарушении авторских прав. В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы по первому обвинению и до пяти лет лишения свободы по каждому обвинению в нарушении авторских прав.