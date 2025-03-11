Хактивистская группа Dark Storm заявила, что стоит за DDoS-атаками, из-за которых 10 марта в работе X (бывший Twitter) по всему миру наблюдались многочасовые сбои. В итоге компания была вынуждена подключить защиту от DDoS-атак от Cloudflare.

Как подтвердил Илон Маск, перебои в работе соцсети были вызваны хакерской атакой.

«На X была произведена (и продолжается) масштабная кибератака. Нас атакуют каждый день, но эта атака совершена с использованием большого количества ресурсов. Здесь замешана либо большая, скоординированная группа, либо страна. Отслеживаем», — сообщил Маск в X.

По информации DownDetector, о проблемах в работе X сообщили более 40 000 пользователей со всего мира (56% из них жаловались на сбои в приложении X, а еще 33% — на проблемы с сайтом).

При этом в эфире Fox News Маск заявил, что целью атаки было выведение из строя систем компании, добавив, что IP-адреса адреса атакующих «происходят из украинского региона».

Dark Storm — это пропалестинская хак-группа, появившаяся в 2023 году и ранее атаковавшая организации в Израиле, Европе и США.

После начала проблем в работе X группировка сообщила в своем Telegram-канале, что проводит DDoS-атаки на социальную сеть, подкрепив свои слова скриншотами и ссылками на check-host.net (1, 2). Этот сайт позволяет проверять доступность сайтов с различных серверов по всему миру и часто используется во время DDoS-атак для проверки доступности ресурсов.

В итоге X активировала защиту от DDoS-атак от компании Cloudflare, которая показывает captcha при попытке подключения к сайту с подозрительных IP-адресов, и если один IP-адрес генерирует слишком много запросов.