Компания Microsoft предупредила, что некоторые USB-принтеры могут печатать случайные станицы после установки январских обновлений для Windows.

Сообщается, что проблема затрагивает Windows 10 (версия 22H2) и Windows 11 (версии 22H2 и 23H2). При этом на последнюю версию Windows 11 (24H2) этот баг не влияет.

«После установки preview-обновления для Windows (KB5050092), выпущенного 29 января 2025 года, или более поздних обновлений могут возникать проблемы с двухрежимными принтерами, подключенными через USB, которые поддерживают протоколы USB Print и IPP Over USB, — поясняют разработчики. — Вы можете заметить, что принтер неожиданно начал печатать произвольный текст и данные, включая сетевые команды и необычные символы».

Пользователи, которых коснулась эта проблема, могут увидеть напечатанный из-за бага текст, начинающийся с заголовка «POST /ipp/print HTTP/1.1», за которым следуют прочие заголовки, связанные с IPP (Internet Printing Protocol).

Как правило такие проблемы возникают при включении принтера или повторном подключении устройства после отключения. В итоге девайс может начать печатать, когда спулер печати передаст принтеру сообщения протокола IPP (на Windows-устройстве должен быть установлен драйвер принтера).

Компания временно устранила возникшую проблему с помощью Known Issue Rollback (KIR) — функции Windows, которая помогает откатить проблемные обновления, не связанные с безопасностью, поставляемые через Windows Update. Также исправление будет автоматически включено в состав будущих обновлений Windows.

Отмечается, что для устранения проблемы на корпоративных устройствах под управлением Windows администраторы должны установить и настроить следующие групповые политики: