Специалисты Facebook* сообщили об уязвимости, обнаруженной во всех версиях библиотеки FreeType, которая может привести к удаленному выполнению произвольного кода.

FreeType — популярная опенсорсная библиотека рендеринга шрифтов, которая используется для растеризации шрифтов и операций над ними. Она предоставляет функциональность для загрузки, растеризации и рендеринга шрифтов в различных форматах, включая TrueType (TTF), OpenType (OTF) и так далее. Эта библиотека используется в миллионах систем и сервисов, включая Linux, Android, игровые движки, GUI-фреймворки и онлайн-платформы.

Обнаруженная уязвимость получила идентификатор CVE-2025-27363 и 8,1 балла по шкале CVSS. Проблема была устранена в версии FreeType 2.13.0, выпущенной 9 февраля 2023 года.

Исследователи опубликовали информацию об уязвимости на этой неделе, предупредив, что проблема представляет опасность для всех версий FreeType вплоть до 2.13, и уже использовалась в атаках.

«Во FreeType версий ниже 2.13.0 обнаружена проблема out-of-bounds записи при попытке парсинга подглифовых структур шрифтов, связанных с TrueType GX и переменными файлами шрифтов, — сообщается в бюллетене. — Уязвимый код присваивает знаковый короткий целый (signed short) беззнаковому длинному (unsigned long), а затем добавляет статическое значение, что приводит к переполнению и выделению слишком маленького буфера в хипе. Затем код записывает до 6 знаковых длинных целых чисел (signed long), выходя за границы этого буфера. Это может привести к выполнению произвольного кода».

Вероятно, Facebook использует FreeType в какой-то форме, но неизвестно, были ли упомянутые атаки обнаружены в самой социальной сети или их выявили в другом месте. Никакой дополнительной информации об эксплуатации бага исследователи не приводят.

Учитывая широкое распространение FreeType на различных платформах, разработчикам и администраторам рекомендуется как можно скорее обновить FreeType до новейшей версии 2.13.3.

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