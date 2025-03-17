Обнаружена компрометация пакета tj-actions/changed-files, который является частью tj-actions. Это один из многочисленных GitHub Actions на одноименной платформе, предоставляющей бесплатную систему CI/CD для публичных репозиториев. Обработчик changed‑files использовался в 23 000 организаций и недавно получил обновление для кражи конфиденциальных данных.

В прошлую пятницу, 14 марта 2025 года, в исходный код всех версий tj-actions/changed-files были внесены несанкционированные изменения: изменились теги, которые разработчики используют для ссылок на конкретные версии. Теги указывали на общедоступный файл, который копировал внутреннюю память серверов, где был запущен, искал учетные данные и записывал их в журнал. В результате многие публичные репозитории, использующие tj-actions/changed-files, отобразили конфиденциальные учетные данные в логах, которые мог просмотреть любой желающий.

«Самое страшное в GitHub Actions заключается в том, что зачастую они могут изменять исходный код репозитория, который их использует, и получать доступ к любым секретным переменным, связанным с рабочим процессом, — объясняет известный ИБ-специалист и основатель runZero Эйч Ди Мур (HD Moore). — Использование Actions для параноиков — это аудит всего исходного кода, а затем привязка конкретного хеша коммита вместо тега к рабочему процессу, но это хлопотно».

К сожалению, пострадавшие организации не следовали описанной Муром логике. Репозитории, использующие tj-actions/changed-files, доверяли тегам, а не хешам проверенных версий, что привело к запуску скраппера и логгера памяти. Наибольшему риску подверглись публичные репозитории, поскольку учетные данные в этом случае могли увидеть все желающие.

В минувшие выходные мейнтейнер проекта сообщил, что злоумышленники неизвестным образом скомпрометировали учетные данные, которые @tj-actions-bot использовал для получения привилегированного доступа к репозиторию. По словам мейнтейнера, пока неясно, как именно произошла компрометация. В настоящее время пароль уже изменен, а для дополнительной безопасности аккаунт защищен ключом passkey и двухфакторной аутентификацией.

Представители GitHub сообщили СМИ, что у них нет никаких оснований полагать, что сама компания или платформа могли быть взломаны.

«Из соображений безопасности мы были вынуждены приостановить действие учетных записей пользователя и удалили контент в соответствии с Acceptable Use Policies, — пишут представители GitHub. — Мы восстановили учетную запись и контент только после того, как убедились, что все вредоносные изменения отменены, а источник компрометации устранен».

Первыми эту атаку на цепочку поставок заметили специалисты компании StepSecurity, которые обнаружили аномалии, «когда в сетевом трафике возник неожиданный эндпоинт». Судя по всему, инцидент начался около 9 утра субботы, 15 марта.

Также на произошедшее обратили внимание специалисты компании Wiz. Они сообщают, что предварительный анализ атаки показал, что от этого инцидента пострадали десятки пользователей.