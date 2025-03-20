СМИ сообщили, что подведомственный Роскомнадзору (РКН) Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в ближайший месяц проведет исследование зависимости российских сервисов от зарубежной инфраструктуры.

«ЦМУ ССОП в ближайший месяц проведет плановые технические проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры», — сообщили ТАСС в пресс-службе РКН.

Как объяснили представители ведомства, такие исследования необходимы «для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы упомянутых сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета».

Стоит отметить, что сегодня, 20 марта 2025 года, в работе рунета произошел масштабный сбой. По данным DownDetector, пользователи Сибирского и Уральского федеральных округов жаловались на проблемы при использовании сервисов МТС, «Ростелекома», «Билайн», Epic Games, Figma, Genshin Impact, Discord, Twitch, DeepSeek и так далее.

Как сообщал Telegram-канал Tech Talk, сбои были вызваны тем, что «РКН грохнул Cloudflare в восточной части России от Урала и до Приморья».

«Как следствие, значительная часть интернета не работает, т.к. пол-интернета использует Cloudflare как защиту от DDoS-атак и имеет IP-адреса Cloudflare. Российские сервисы практически все, зная особенности РКН, перешли на российские решения, но вот Steam и DeepSeek нет, и тысячи других сервисов тоже нет. Они и не доступны», — писал Tech Talk.

Представители РКН подтвердили журналистам РБК неработоспособность некоторых российских сервисов и заявили, что эти сбои связаны с «использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои».