Компания Amazon сообщила, что отказывается от использования не слишком популярной опции конфиденциальности, которая позволяла пользователям умных колонок Echo не отправлять голосовые запросы в облако компании.

Начиная с 28 марта 2025 года Amazon прекратит поддержку опции «Не передавать голосовые записи» (Do not send voice recordings), которая позволяла не отправлять аудио в облако Amazon, а обрабатывать запросы на устройстве локально.

В электронном письме, направленном клиентам, которые пользовались этой опцией, Amazon сообщила, что приняла решение «больше не поддерживать эту функцию», поскольку расширяет возможности Alexa за счет генеративных ИИ-функций, работа которых осуществляется в облаке.

Нужно отметить, что функция была представлена только на трех устройствах компании (Echo Dot 4-го поколения, Echo Show 10 и Echo Show 15) и работала только для пользователей из США, чьи устройства настроены на английский язык. Согласно заявлению Amazon, этой функциональностью пользуются менее 0,03% владельцев Echo.

После 28 марта люди, пользовавшиеся функцией «Не передавать голосовые записи», будут автоматически переключены на функцию «Не сохранять записи». При этом нельзя будет создать голосовой идентификатор для отдельных пользователей, «чтобы получить доступ к более персонализированным функциям».