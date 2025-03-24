В минувшие выходные жители домов крупнейшего российского застройщика «ПИК» в Москве и Санкт-Петербурге остались без домашнего интернета. Причиной стала масштабная DDoS-атака, направленная на провайдера Lovit, который обслуживает эти дома.

Представители Lovit сообщили, что DDoS-атака началась около полудня 21 марта 2025 года, и в результате инцидента оказались затронуты ключевые элементы инфраструктуры, что «привело к временным техническим трудностям в работе сервисов».

Ситуация осложнилась тем, что Lovit является единственным провайдером в домах «ПИК». Сообщалось, что из-за атаки во многих домах возникли проблемы с домофонами (которыми многие жильцы пользовались с помощью приложения и не покупали магнитные ключи), а также со сбоями столкнулись коммерческие организации, расположенные в пострадавших зданиях, так как у них не работали терминалы для оплаты и бонусные системы.

В субботу, 22 марта, в компании сообщили, что доступ в интернет полностью восстановлен, и порекомендовали абонентам перезагрузить роутер, если проблемы сохраняются. Однако позже в Lovit обновили сообщение, уточнив, что «сервис доступен только на части локаций».

«Всем абонентам, которые пользовались нашими услугами во время сбоя, будет произведен перерасчет. Размер компенсации зависит от продолжительности технических трудностей», — писали представители провайдера.

Согласно последнему на текущий момент сообщению от 23 марта, в настоящее время большинство сервисов должно работать в штатном режиме, однако «некоторые клиенты все еще могут испытывать технические трудности с доступом к сайту lovit.ru, мобильному приложению и личному кабинету».

«Все клиентские платформы доступны только из сети Lovit и не доступны из внешней. Также частично отсутствует доступ к иностранным ресурсам и сайтам. Безопасность системы усилена», — сообщают в компании и уверяют, что продолжают работу по восстановлению услуг.

В Роскомнадзоре подтвердили, что Lovit подвергся DDoS-атаке.

«Провайдер Lovit подвергся массированной DDoS-атаке, которая началась в 09:58 21 марта и по состоянию на 12:45 22 марта все еще продолжается», — в выходные сообщили ТАСС представители ведомства и заявили, что специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору, помогают отражать атаку с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам.

По данным Роскомнадзора, пиковая мощность атаки составляла до 65 Гбит/с и до 6,33 млн пакетов в секунду.