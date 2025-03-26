В World of Warcraft (WoW) Classic есть хардкорный режим, где смерть персонажа является окончательной. Несколько лет компания Blizzard не допускала никаких апелляций и откатов в случае смерти в хардкорном режиме, даже если гибель персонажа была результатом отключения сервера или геймплейного бага. Теперь Blizzard изменит эту политику из-за череды «беспрецедентных DDoS-атак».

Разработчики сообщили, что теперь могут воскрешать персонажей в хардкорном режиме «по собственному усмотрению», если смерть персонажей наступила «в массовом порядке», который в компании считают «несовместимым с целостностью игры».

К этому решению привели проблемы, возникшие у внутриигровой гильдии OnlyFangs, которая объединяет многих популярных хардкор-стримеров WoW.

Основополагающей идеей OnlyFangs является то, что «любое решение имеет значение, и одна ошибка может означать конец пути персонажа». Однако в последние недели путь многих персонажей OnlyFangs прервался в результате серии мощных DDoS-атак, затронувших всю World of Warcraft и другие игры Battle.net. При этом атаки совпадали по времени с крупными рейдами OnlyFangs (1, 2), которые транслировались в прямом эфире, и негативно отразились на многих других игроках.

После нескольких недель перебоев со стримами и гибели персонажей в результате атак на сервер, известный член OnlyFangs — sodapoppin сообщил, что OnlyFangs, похоже, «пришел ужасный конец». В том же сообщении он заявил, что DDoS-атаки были направлены именно на OnlyFangs, и он просто не может просить других членов гильдии продолжать стримить, учитывая частоту и долгосрочные последствия этих атак.

Sodapoppin допустил, что OnlyFangs может продолжить свое существование, «если мы добьемся отката [смертей, вызванных DDoS] или я услышу о какой-то надежной защите от DDoS», но в своем сообщении он отмечал, что такое вряд ли произойдет.

Однако на этой неделе компания Blizzard объявила, что меняет политику относительно перманентной смерти в хардкорном режиме World of Warcraft Classic специально для борьбы с подобными ситуациями.

«Недавно мы столкнулись с беспрецедентными атаками типа distributed-denial-of-service (DDoS), которые затронули многие игровые сервисы Blizzard, включая Hardcore-рилмы. Их единственной целью было нарушение игрового опыта, — пишет производственный директор WoW Classic Клэй Стоун (Clay Stone). — Мы продолжаем работу по дальнейшему укреплению устойчивости WoW-рилмов и быстрому реагированию, поэтому предпринимаем шаги по воскрешению персонажей игроков, которые были потеряны в результате этих атак».

Хотя в целом политика Blizzard в отношении смертей в хардкорном режиме не изменилась, Стоун подчеркивает, что недавние смерти из-за DDoS-атак отличаются, так как «являются умышленными и злонамеренными действиями сторонних злоумышленников». В компании сочли, что серьезность и последствия от таких DDoS-атак требуют иного подхода.

В целом это не противоречит давно принятым правилам в отношении хардкорного режима, которые запрещают «умышленные действия, препятствующие или существенно затрудняющие получение удовольствия от игры другими игроками», а также «действия, умышленно приводящие к смерти другого игрока». Однако эти правила создавались для наказания за различные формы внутриигрового насилия, а не для противостояния анонимным ботнетам, атакующим игровые серверы.

Теперь, когда смерти в результате DDoS-атак больше не являются окончательными, у гриферов будет меньше поводов атаковать и выводить из строя весь Battle.net ради срыва одного рейда в WoW. Однако по-прежнему возможны атаки, нацеленные на срыв конкретных стримов, и ситуация не улучшится до тех пор, пока Blizzard не найдет более эффективный способ защиты своих серверов.