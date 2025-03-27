Вчера, 26 марта 2025 года, компания «Лукойл» подверглась хакерской атаке, из-за которой пользователи сообщали о проблемах с безналичными расчетами за топливо. По информации СМИ, компания пострадала от атаки шифровальщика, но критическая инфраструктура не затронута.

Как пишет РБК со ссылкой на собственные источники, проблемы были вызваны атакой шифровальщика, которая затронула два крупных подразделения компании, и восстановление систем может занять около суток.

«В каком объеме случилась атака и какие с этим связаны риски, пока неизвестно», — заявил один из собеседников издания.

По информации Telegram-канала Baza, атака была обнаружена утром 26 марта, когда сотрудники компании увидели на экранах рабочих компьютеров «странное сообщение о поломке, подозрительно похожее на взлом». После этого якобы поступило распоряжение «не заходить в рабочие аккаунты, используя логины и пароли, чтобы избежать утечки данных».

Как сообщал Telegram-канал Shot, «парализована работа офисов на Сретенском бульваре, Якиманке и Покровском бульваре. По словам сотрудников, работники компании не могут воспользоваться электронными пропусками, а охрана запускает людей внутрь после сверки данных вручную».

Представители подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) подтвердили СМИ, что фиксируют хакерскую атаку на «Лукойл», но подчеркнули, что критическая инфраструктура компании от этого инцидента не пострадала.

Стоит отметить, что вчера также произошел крупный сбой в работе Системы быстрых платежей (СБП). В ЦМУ ССОП и Роскомнадзоре сообщали, что эта проблема была вызвана сбоем в инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК) и никак не связана с действиями самого ведомства.

«Ряд медиаресурсов распространяет недостоверную информацию, опубликованную иноагентом. В ней утверждается, что возникшие у пользователей 26 марта проблемы, связанные с оплатой через Систему быстрых платежей, вызваны действиями Роскомнадзора, — сообщили в пресс-службе РКН. — Сбои в работе Национальной системы платежных карт (НСПК), проблемы с доступом к этой системе клиентов ряда банков вызваны неполадками в функционировании инфраструктуры НСПК. Эти неполадки уже устранены. Плановые проверки, проводимые ЦМУ ССОП Роскомнадзора, исключают влияние на НСПК».

Также в ведомстве напомнили, что медиа нужно проверять факты перед публикацией, а за распространение недостоверной общественно значимой информации предусмотрено ограничение доступа к информации, а также административная ответственность и штраф до 3 млн рублей.