Разработчики Mozilla выпустили Firefox 136.0.4, в которой исправили критическую уязвимость, позволяющую осуществить побег из песочницы браузера в Windows-системах.

Уязвимость была обнаружена разработчиком Mozilla Эндрю МакКрейтом (Andrew McCreight) и получила идентификатор CVE-2025-2857. Она описывается как проблема «некорректной обработки, которая может привести к побегу из песочницы».

Уязвимость затрагивает последние версии Firefox со стандартной и расширенной поддержкой (ESR), предназначенные для организаций. Mozilla устранила недостаток в Firefox версии 136.0.4 и Firefox ESR версий 115.21.1 и 128.8.1.

Хотя в Mozilla не сообщают никаких технических подробностей о CVE-2025-2857, в организации отметили, что уязвимость схожа со свежим 0-day багом в Google Chrome — CVE-2025-2783, который был исправлен ранее на этой неделе и уже применялся хакерами в атаках.

«После обнаружения CVE-2025-2783, связанной с побегом из песочницы, разработчики Firefox выявили аналогичный паттерн в нашем IPC-коде. Злоумышленники могли обмануть родительский процесс, заставив его передавать дескрипторы непривилегированным дочерним процессам, что приводило к побегу из песочницы, — говорится в бюллетене Mozilla. — Оригинальная уязвимость уже эксплуатировалась в атаках. Проблема затрагивает только Firefox для Windows. Другие ОС не затронуты».

Напомним, что об оригинальной уязвимости CVE-2025-2783 на этой неделе рассказали исследователи «Лаборатории Касперского», и они же уведомили об угрозе разработчиков Google.

По данным исследователей, уязвимость была связана с APT-операцией «Форумный тролль», которая нацелена на российские СМИ, образовательные учреждения и правительственные организации.

Специалисты рассказывали, что этот эксплоит оказался одним из самых интересных из всех, с которыми им доводилось сталкиваться. А уязвимость CVE-2025-2783 заставила их поломать голову, так как позволяла легко обойти защиту песочницы Google Chrome без каких-либо очевидно вредоносных или запрещенных действий, будто ее вообще не существовало.