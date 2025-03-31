Компания Microsoft удалила из preview-сборок Windows 11 скрипт BypassNRO.cmd, который позволял устанавливать ОС без подключения к интернету и обходить требование о необходимости использования учетной записи Microsoft.

Изменение появилось в новейшей preview-сборке Windows 11 Insider Dev и, скорее всего, скоро оно появится и в обычных билдах.

«Мы удаляем скрипт bypassnro.cmd из сборки, чтобы повысить безопасность и улучшить пользовательский опыт в Windows 11, — сообщают разработчики Microsoft. — Это изменение гарантирует, что все пользователи завершат настройку с подключением к интернету и использованием учетной записи Microsoft».

После релиза Windows 11 Microsoft постепенно усложняет использование ОС с локальной учетной записью, вынуждая пользователей входить в систему с помощью учетной записи Microsoft. По словам представителей компании, это сделано ради облегчения использования экосистемы облачных функций и сервисов компании.

«Когда пользователь входит в систему с помощью учетной записи Microsoft, устройство подключается к облачным сервисам, — объясняют в Microsoft. — Пользователь может обмениваться различными настройками, предпочтениями и приложениями между устройствами».

Популярным способом обхода этих ограничений во время установки ОС является использование скрипта C:\Windows\System32\oobe\BypassNRO.cmd. При запуске во время установки Windows 11 он создает параметр реестра, который отменяет требование об обязательном подключении к интернету, что позволяет настроить операционную систему с помощью локальной учетной записи.

Так, обычно скрипт можно запустить во время установки, нажав Shift+F10 на экране «Let's connect you to a network», чтобы открыть командную строку. В командной строке нужно ввести C:\Windows\System32\oobe\BypassNRO.cmd, чтобы запустить скрипт и перезагрузить компьютер.

После перезагрузки установка Windows 11 продолжится, и после перехода к экрану настройки сетевого подключения появится возможность пропустить подключение к сети и настроить локальную учетную запись.

Хотя теперь Microsoft удалила скрипт, в сети уже придумывают различные методы решения этой проблемы. К примеру, пока не удалено значение реестра BypassNRO. Это означает, что можно вручную ввести следующие команды и добиться того же результата, что и со скриптом:

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f

shutdown /r /t 0

Также можно вручную создать BypassNRO с помощью Regedit, запустив его из командной строки через Shift+F10.

К сожалению, если в будущем Microsoft удалит и это значение реестра, такой способ обхода ограничений перестанет работать.

Еще один способ, предложенный энтузиастом под ником ThePineapple, использует CXH (Cloud Experience Host) URI во время установки ОС для вызова скрытого экрана настройки локальной учетной записи.

«Получив доступ к консоли разработчика, пользователи могут вызвать скрытый экран настройки локальной учетной записи. Этот автономный метод работает во всех версиях Windows 11, включая S-Mode, позволяя создавать локальную учетную запись», — объясняет ThePineapple.

Подробные инструкции доступны в репозитории WinJS-Microsoft-Account-Bypass на GitHub.