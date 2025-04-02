Еще недавно искусственный интеллект казался явлением из фантастических романов — загадочной силой, способной менять реальность. Теперь он рядом с нами: в телефонах, в коде программ, в движках поисковых систем, которыми мы пользуемся ежедневно. Он помогает, он советует, он создает контент.

Пока одни боятся, что нейросети отнимут у них работу, хакеры стремятся использовать их себе во благо. ChatGPT можно превратить в напарника по багбаунти, с его помощью удобно анализировать код, автоматизировать атаки, искать уязвимости и даже писать эксплоиты. Хакеры уже научили ИИ нарушать правила, а кто-то активно использует чат-ботов для фишинга.

Хочешь научиться приручать нейросети и применять их в реальном хакерском деле? Тогда этот сборник — для тебя!

«Искусственный интеллект глазами хакера» — свежий сборник от авторов журнала «Хакер». Эта книга — не просто обзор технологий, а исследование того, как нейросети можно использовать в самых неожиданных сценариях. В сборнике:

как заставить ChatGPT нарушать запреты и говорить то, что он говорить не должен;

как выманивать пароли с помощью чат ботов и QR-кодов;

как искать уязвимости с GPT-4 и использовать нейросети на багбаунти;

как разоблачать фейковые баги и писать эксплоиты с помощью ИИ;

как превратить Лламу в инструмент анализа кода;

как настроить персональный нейросетевой фотоувеличитель.

ИИ — это не просто хайп. Это новый инструмент, который можно либо бояться, либо использовать. Мы выбираем второе. А ты?

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