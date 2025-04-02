Хакер #309. Самооборона по-хакерски
Пока одни боятся, что нейросети отнимут у них работу, хакеры стремятся использовать их себе во благо. ChatGPT можно превратить в напарника по багбаунти, с его помощью удобно анализировать код, автоматизировать атаки, искать уязвимости и даже писать эксплоиты. Хакеры уже научили ИИ нарушать правила, а кто-то активно использует чат-ботов для фишинга.
Хочешь научиться приручать нейросети и применять их в реальном хакерском деле? Тогда этот сборник — для тебя!
«Искусственный интеллект глазами хакера» — свежий сборник от авторов журнала «Хакер». Эта книга — не просто обзор технологий, а исследование того, как нейросети можно использовать в самых неожиданных сценариях. В сборнике:
- как заставить ChatGPT нарушать запреты и говорить то, что он говорить не должен;
- как выманивать пароли с помощью чат ботов и QR-кодов;
- как искать уязвимости с GPT-4 и использовать нейросети на багбаунти;
- как разоблачать фейковые баги и писать эксплоиты с помощью ИИ;
- как превратить Лламу в инструмент анализа кода;
- как настроить персональный нейросетевой фотоувеличитель.
ИИ — это не просто хайп. Это новый инструмент, который можно либо бояться, либо использовать. Мы выбираем второе. А ты?
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