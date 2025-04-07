В Python Package Index (PyPI) нередко обнаруживают малварь, но найденный недавно пакет disgrasya отличается от большинства таких случаев. Пакет был установлен более 34 000 раз и использовал легитимные интернет-магазины на базе WooCommerce для проверки ворованных банковских карт.

Как сообщают аналитики компании Socket, нашедшие вредоноса, скрипт был нацелен на магазины под управлением WooCommerce, использующие платежный шлюз CyberSource.

Проверка украденных карт является ключевым шагом в работе кардеров, которым нужно проверить тысячи карт, полученных из различных дампов и утекших БД, и определить их ценность и отобрать пригодные для использования.

«В отличие от обычных атак на цепочку поставок, в которых применяется обман и тайпсквоттинг, disgrasya не пытался казаться легитимным, — говорится в отчете исследователей. — Пакет был откровенно вредоносным и использовал PyPI в качестве канала для распространения, чтобы охватить более широкую аудиторию злоумышленников».

При этом описание пакета в PyPI прямо сообщало, что он используется для вредоносной деятельности:

«Утилита для проверки банковских карт через разные шлюзы с поддержкой многопоточности и прокси», — гласило описание disgrasya.

Эксперты сообщают, что вредоносная функциональность появилась в версии 7.36.9. То есть авторы пакета, вероятно, пытались обойти проверки, которые могут быть более строгими для первых версий и мягче к последующим обновлениям.

Как уже упоминалось выше, пакет содержал Python-скрипт, который заходил на легитимные сайты магазинов на базе WooCommerce, собирал ID товаров, а затем добавлял товары в корзину, обращаясь к бэкенду ресурса.

Затем скрипт переходил на страницу оформления заказа, похищал CSRF-токен и фрагмент кода, который CyberSource использует для безопасной обработки данных карт. По словам исследователей, эти два параметра обычно скрыты на странице и действуют недолго, но скрипт мгновенно перехватывал их, одновременно заполняя форму оформления заказа выдуманной информацией о клиенте.

На следующем этапе, вместо того чтобы передать данные ворованной карты напрямую в платежный шлюз, disgrasya передавал ее на контролируемый злоумышленником сервер (railgunmisaka[.]com), который притворялся CyberSource и выдавал поддельный токен для карты.

В итоге заказ с токенизированной картой передавался интернет-магазину, и если все срабатывало, это подтверждало, что карта работает. В случае неудачи скрипт фиксировал ошибку и переходил к проверке следующей карты.

Эксперты Socket отмечают, что такой end-to-end процесс эмуляции оформления заказа очень трудно выявить с помощью систем обнаружения мошенничества:

«Весь этот сценарий, от сбора ID товаров и токенов для оформления заказа до отправки данных украденной карты вредоносной третьей стороне и имитации всего процесса оформления заказа, чрезвычайно целенаправлен и методичен. Он разработан таким образом, чтобы смешиваться с обычными потоками трафика, что делает распознавание невероятно сложным для традиционных систем обнаружения мошенничества».

Для борьбы с такими злоупотреблениями исследователи рекомендуют владельцам магазинов блокировать заказы стоимостью менее 5 долларов, которые обычно используют кардеры, отслеживать многочисленные мелкие заказы с необычно высоким процентом отказов, а также обращать внимание на большие объемы заказов, связанные с одним IP-адресом или регионом.

Также рекомендуется добавить CAPTCHA в процесс оформления заказа, что может нарушить работу кардерских скриптов.