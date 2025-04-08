По данным специалистов BI.ZONE WAF, в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года было выявлено более 4000 новых уязвимостей в веб-приложениях. Больше трети из них представляют высокую или критическую опасность для веб-приложений. По сравнению с осенними показателями количество высококритичных уязвимостей выросло на 10% и составило около 1500.

Отмечается, что PoC примерно для 50 уязвимостей высокого и критического уровня были доступны в открытых источниках. То есть каждую неделю в среднем появлялось по четыре новых эксплоита, на которых злоумышленники могли основывать свои атаки.

Большинство обнаруженных уязвимостей представляли высокий и критический уровень опасности, позволяя похитить данные пользователей (20%) и открывая доступ к базам данных (12%).

В число наиболее часто встречающихся уязвимостей вошли XSS, SQL-инъекции, CSRF, эскалация привилегий и RCE. Последняя категория (удаленное выполнение кода, RCE) уязвимостей является самой серьезной и распространенной угрозой для веб-приложений. При этом исследователи отмечают, что таких уязвимостей стало в два раза больше по сравнению с осенними показателями.