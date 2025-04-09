Компания Google исправила более 60 уязвимостей в Android, включая две уязвимости нулевого дня, которые уже использовались в целевых атаках.

Первая 0-day уязвимость (CVE-2024-53197) позволяла повысить привилегии и была обнаружена в USB-аудиодрайвере ядра Linux для ALSA-устройств. Сообщается, что именно эта проблема применялась сербскими правоохранителями для разблокировки конфискованных Android-устройств. Уязвимость использовалась в составе цепочки 0-day эксплоитов, разработанной компанией Cellebrite.

Также эта цепочка эксплоитов включала 0-day уязвимость в USB Video Class (CVE-2024-53104), исправленную в феврале текущего года, а также 0-day уязвимость в Human Interface Devices (CVE-2024-50302), исправленную в прошлом месяце и обнаруженную специалистами Amnesty International Security Lab в середине 2024 года.

Вторая проблема нулевого дня (CVE-2024-53150), исправленная в этом месяце, связана с out-of-bounds чтением и ведет к раскрытию информации в ядре Android. Используя эту уязвимость, локальный злоумышленник может получить доступ к конфиденциальной информации на уязвимых устройствах без участия пользователя.

В настоящее время нет подробностей о том, как CVE-2024-53150 использовалась в реальных атаках, и кто мог быть их целью.

Также апрельские обновления для Android исправляют 60 других уязвимостей, большинство из которых связаны с повышением привилегий.

Google традиционно представила два уровня исправлений: 2025-04-01 и 2025-04-05. Последний содержит все исправления из первого, а также исправления безопасности для проприетарных компонентов сторонних разработчиков и ядра, которые могут применяться не ко всем Android-устройствам.