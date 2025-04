Microsoft предупреждает, что после установки апрельских обновлений некоторые пользователи Windows могут столкнуться проблемами при попытке войти в свои учетные записи с помощью Windows Hello.

Сообщается, что проблема затрагивает как клиентские (Windows 11 24H2), так и серверные (Windows Server 2025) системы с установленным накопительным обновлением KB5055523, но проявляется только в определенных сценариях.

Сбои с аутентификацией возникают на устройствах, где перед установкой обновления KB5055523 были включены функции Dynamic Root of Trust for Measurement (DRTM) или System Guard Secure Launch.

«Нам известно об отдельных случаях возникновения проблемы с Windows Hello на устройствах с включенными защитными функциями. После установки этого обновления и выполнения перезагрузки с помощью кнопки или через функцию Reset this PC в меню Settings -> System -> Recovery и выбора опции Keep my Files and Local install, некоторые пользователи могут столкнуться с невозможностью входа в сервисы Windows с помощью функции распознавания лица Windows Hello или PIN-кода», — поясняет Microsoft.