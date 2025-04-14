ИБ-компания Prodaft объявила о запуске инициативы, в рамках которой она готова покупать старые учетные записи на известных хакерских форумах и сайтах в даркнете. За аккаунты модераторов и администраторов обещают заплатить больше.

«Если в какой-то момент жизни вы создали аккаунт на даркнет-форуме, который не относился к числу обычных социальных сетей, и если вы готовы отпустить это прошлое, то это сообщение для вас, — пишет компания. — Может быть, это было в 2015 году, когда вы погружались в темы, которые слишком рискованно искать в Google? Или в 2020 году, когда вы пытались купить в интернете вещи, которые казались подозрительными или опасными, например, вещества, которые, как утверждалось, могут вылечить вирус? На самом деле неважно, чем вы занимались тогда. Сейчас важно, хотите ли вы оставить эту часть в прошлом».

Представители Prodaft объясняют, что проверенные и старые учетные записи на теневых сайтах помогут им в работе, так как аккаунты на хакерских форумах, по сути, позволяют наблюдать за ландшафтом угроз изнутри.

В настоящее время к покупке рассматриваются учтенные записи на XSS, Exploit[.]in, RAMP4U, Verified и BreachForums, зарегистрированные до декабря 2022 года. За аккаунты с правами модераторов и администраторов обещают заплатить больше.

В компании уверяют, что не будет никакого осуждения и никаких лишних вопросов, «простая, безопасная сделка, которая выгодна обеим сторонам».

При этом подчеркивается, что все данные о приобретенных аккаунтах будут переданы правоохранительным органам, однако компания обещает «надежно защитить личность продавца» и не раскрывать властям дополнительную информацию.