Специалисты Positive Technologies установили, что группировки Team46 и TaxOff тесно связаны между собой или, вероятно, являются одной хак-группой. Совпадения были найдены в их инструментах, инфраструктуре и тактиках атак, включая использование уязвимости нулевого дня.

Исследование началось с изучения атаки, произошедшей в марте 2025 года, в которой злоумышленники использовали уязвимость нулевого дня CVE-2025-2783 в браузере Chrome. Тогда эксплуатацию уязвимости и саму атаку описали исследователи из «Лаборатории Касперского», однако цепочка заражения осталась без атрибуции. Специалисты Positive Technologies отнесли к группировке TaxOff.

Дальнейший анализ этого инцидента выявил ряд совпадений с атаками, приписываемыми другой хак-группе — Team46. В частности, были замечены схожие тактики, техники и процедуры (включая использование фишинговых писем и PowerShell-скриптов), инструменты (в том числе загрузчик Trinper), а также совпадения в инфраструктуре (включая доменные имена, мимикрирующие под легитимные сервисы).

При этом Team46 ранее была замечена в атаках, использующих уязвимость DLL hijacking в Яндекс.Браузере (CVE-2024-6473), о чем в прошлом году детально рассказывали эксперты «Доктор Веб».

Так, в обоих случаях при скачивании документа-приманки использовался User-Agent Edge, а при скачивании полезной нагрузки User-Agent Яндекс.Браузера. Кроме того, в обоих случаях через параметр query передавалось имя компьютера.

Отличалась только полезная нагрузка. Если в прошлогодней атаке хакеры применяли для запуска вредоносной нагрузки уязвимость DLL hijacking для Яндекс.Браузера с подменой библиотеки Wldp.dll, то в новом инциденте использовался системный компонент rdpclip.exe, также уязвимый к DLL hijacking, с подменой системной библиотеки winsta.dll.