ФБР предупреждает, что мошенники стали выдавать себя за сотрудников Центра приема жалоб на мошенничество в Интернете (IC3) при ФБР и предлагают «помочь» жертвам мошенничества вернуть деньги.

По словам правоохранителей, за последние два года (с декабря 2023 года по февраль 2025 года) ФБР получило более 100 сообщений о том, что мошенники используют такую тактику.

«По сообщениям заявителей, первоначальный контакт с мошенниками может происходить по-разному. Некоторые люди получили электронное письмо или телефонный звонок, тогда как к другим обращались через социальные сети или форумы, — сообщает ФБР. — Почти во всех случаях мошенники утверждали, что сумели вернуть потерянные жертвой средства, или предлагали помощь в их возврате. Однако эти утверждения — уловка, направленная на повторную виктимизацию тех, кто уже потерял деньги в результате мошенничества».

К примеру, недавно мошенники создавали женские профили в социальных сетях и вступали в группы для жертв финансового мошенничества, выдавая себя за пострадавших. Затем они рекомендовали другим жертвам связаться в Telegram с неким «Джейме Куином» (Jaime Quin), который якобы является главой IC3. Фальшивый Куин заявлял, что правоохранителям удалось вернуть потерянные средства, но на самом деле он лишь стремился получить доступ к финансовой информации и повторно скомпрометировать жертв.

ФБР напомнило, что для защиты от подобных мошеннических схем не следует делиться конфиденциальной информацией с людьми, с которыми вы только что познакомились в интернете или по телефону, а также нельзя отправлять им деньги, подарочные карты, криптовалюту или другие финансовые активы.

Также подчеркивается, что сотрудники IC3 никогда не связываются с жертвами мошенничества напрямую по телефону, электронной почте, через социальные сети, мобильные приложения или публичные форумы. Кроме того, они никогда не будут требовать оплаты за возврат украденных средств или направлять жертв в компании, которые требуют денег.