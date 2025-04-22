В этом году международный киберфестиваль Positive Hack Days пройдет 22–24 мая на территории спорткомплекса «Лужники» в Москве при поддержке Минцифры России. Гостей ожидают выступления более 500 спикеров, реверс-инжиниринг в кибергороде и концерт Uma2rman.

Мероприятие традиционно будет разделено на две зоны: закрытую конференцию для технических специалистов и представителей бизнеса, а также открытую часть для всех желающих.

В программе — 270 докладов, 26 треков и выступления более 500 спикеров.

В открытой зоне, бесплатно доступной всем желающим, гостей ждет обновленный кибергород с интерактивными инсталляциями. Посетители в игровой форме разберутся, какие тайны скрывают умные устройства, и научатся пользоваться ими безопасно. В этом им помогут реверс-инженеры, которые поделятся знаниями.

На площадке научно-популярного хак-феста посетители окунутся в мир цифровых инноваций и встретятся с их создателями — предпринимателями и новаторами.

Сцена имени легендарного изобретателя Кулибина объединит ведущих экспертов в сфере технологий. Среди спикеров — техноблогер Wylsacom, ИТ-специалисты из T-Банка, Yandex Cloud, PREMIER и других компаний. Эксперты расскажут об умных девайсах, цифровой грамотности, ИИ в искусстве и техностартапах.

Кроме того, в открытой зоне будут проходить спортивные тренировки, детские квесты и воркшопы для молодых специалистов.

Здесь же будет расположена аллея стажировок с ведущими вузами страны: МГУ, ВШЭ, МГТУ им. Баумана, ИТМО и так далее. Вечером 24 мая гостей ждет концерт под открытым небом, где выступят Uma2rman, Минаева и ГРАНЖ.

Техническая и деловая программа

Закрытая часть фестиваля соберет самых разных спикеров — от начинающих специалистов до именитых экспертов, CIO и CISO крупных IT-компаний. Для посещения этой зоны потребуется приобрести входной билет. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на благотворительность.

Техническая программа охватит ключевые вопросы кибербезопасности: противодействие хакерским атакам, расследование инцидентов, эксплуатацию уязвимостей и безопасную разработку. Особое внимание будет уделено опенсорсным проектам, блокчейну и использованию искусственного интеллекта в борьбе с киберугрозами.

Впервые на фестивале будет представлен трек, посвященный девайсам и технологиям. Например, Александр Колчанов раскроет главные риски, которые несет в себе бытовая электроника, а Антон Белоусов расскажет об ИИ-агентах в киберразвездке.

Среди спикеров будет 15 зарубежных экспертов. Абдаллах Наваф Аль-Махамид (Hackerx007) выступит с обзором обхода аутентификации в рамках поиска уязвимостей на багбаунти, Фернандо Гонт (SI6 Networks) расскажет о проблемах предсказуемых идентификаторов, а Нирадж Пандей (VividClimate) поделится, как создать игровой движок на основе WASM.

В рамках бизнес-трека эксперты рассмотрят подходы к построению ИТ-инфраструктуры, обеспечению результативной кибербезопасности и созданию эффективного центра противодействия угрозам. Спикеры расскажут, как грамотно выстроить взаимодействие с топ-менеджментом компании и управлять процессами ИБ в условиях ограниченных ресурсов.

Также на фестивале будет представлен и международный трек. В этом году мероприятие посетят делегации из 41 страны, включая страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии.

Кроме того, в рамках PHDays Fest пройдет международная кибербитва Standoff 15. В этот раз за общий призовой фонд в размере 5 млн рублей сразятся более 30 команд атакующих. Им будут противостоять команды защитников, которые в режиме реального времени будут защищать системы цифрового мира.

Специально для техноэнтузиастов организаторы подготовили семь конкурсов в зоне Киберхаба. Участники будут пытаться взломать робокафе и захватить управление роборукой, искать уязвимости в банковских системах и веб-приложениях, писать код и решать задачи по социальной инженерии и машинному обучению.

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