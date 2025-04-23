Аналитики BI.ZONE проанализировали хранилище секретов с открытым исходным кодом Vaultwarden, чей API совместим с Bitwarden. По данным компании, в 2025 году этим решением пользуется каждая десятая российская компания. Специалисты обнаружили в Vaultwarden две опасные уязвимости.

Исследователи отмечают, что как и любое хранилище секретов, Vaultwarden — критически важный сервис, требующий повышенного внимания команд безопасности. Его компрометация влечет множество рисков, в том числе раскрытие конфиденциальных данных компании.

Обнаруженным уязвимостям присвоены идентификаторы CVE-2025-24364, CVE-2025-24365. Они затрагивают версии софта до 1.32.7 и исправлены в версии ​1.33.0.

Уязвимость CVE-2025-24365 связана с механизмом проверки прав. К примеру, злоумышленник состоит в организации А, но у него ограниченные права. Он создает организацию B, где по умолчанию становится администратором. Затем он отправляет запрос на эндпоинты, при этом указывая в пути идентификатор организации A, а в GET-параметре — идентификатор организации B. В результате атакующий получает права администратора в организации A.

CVE-2025-24364 относится к RCE-уязвимостям, то есть позволяет реализовать удаленное выполнение кода. Если у атакующего есть доступ к панели администратора, он запускает произвольные команды на сервере и может узнать секреты всех организаций внутри хранилища. В результате злоумышленник может перехватить управление системой или ее отдельными компонентами, а также похитить конфиденциальные данные.