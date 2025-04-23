Мы ишем команду, которая будет помогать нам поддержке, обновлении и оптимизации CMS WordPress, под управлением которой работает Xakep.ru. Помимо стандартных работ нужно будет провести профилирование, а также рефакторинг кастомных модулей на PHP. Плюсом будет наличие в команде веб-дизайнера и верстальщика, которые помогут с внешними изменениями. Работы много!

Предложение касается в первую очередь компаний с опытом поддержки высоконаргруженных проектов и оптимизации запросов к базам данных. Требуется понимание специфики медийных проектов и знание как самого движка, так и инфраструктуры, работающей в условиях повышенной нагрузки.

Список основных задач:

- профилирование, выявление наиболее узких мест в работе сайта;

- замена медленных и устаревших плагинов на новые;

- рефакторинг кода двух кастомных плагинов, отвечающих за форматирование текста, работу с пользователями и обслуживание банковских транзакций;

- чистка, оптимизация базы данных;

- оптимизация или обновление темы оформления с целью снизить нагрузку и перейти на новую версию PHP;

- опционально — редизайн.

Уверены в своих силах и знаете, как решаются такие задачи? Смело пишите нам!

Адрес для связи: dmitri@glc.ru