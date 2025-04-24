По данным ФБР, в 2024 году киберпреступники похитили у пользователей рекордную сумму — 16,6 млрд долларов США. Это на 33% больше, чем в предыдущем году.

Как сообщают специалисты Центра приема жалоб на мошенничество в Интернете (IC3) при ФБР, в прошлом году было зарегистрировано 859 532 жалобы (256 256 из них с реальным ущербом), и средний размер ущерба составил 19 372 доллара.

Наиболее пострадавшей от атак злоумышленников группой стали пожилые американцы, особенно люди старше 60 лет, которые подали 147 127 жалоб и лишились примерно 4,8 млрд долларов.

«В прошлом году был поставлен новый рекорд по количеству убытков, зарегистрированных IC3, которые суммарно составили 16,6 млрд долларов. В 2024 году основная доля сообщений о потерях пришлась на мошенничество, а самой распространенной угрозой для критической инфраструктуры вновь стало вымогательское ПО, число таких жалоб выросло на 9% по сравнению с 2023 годом», — рассказывают аналитики ФБР.

Суммарно за последние пять лет IC3 получила 4,2 млн жалоб, связанных с ущербом на общую сумму 50,5 млрд долларов. При этом в среднем ежегодно регистрируется 836 000 жалоб.

При этом подчеркивается, что все цифры, приведенные в ежегодном отчете IC3, основаны на известных случаях онлайн-преступлений, о которых сообщали сами жертвы или которые были выявлены правоохранительными органами.

Таким образом, в отчете отражена лишь малая часть реального ущерба от киберпреступлений, поскольку многие инциденты остаются незамеченными и о них попросту не сообщают властям. К примеру, при оценке последствий от вымогательских атак предполагаемые потери рассчитываются только с учетом зарегистрированных выплат выкупов. А это лишь малая часть от общей суммы, которую компании ежегодно переводят злоумышленникам за восстановление своих данных и систем после подобных инцидентов.

Также в IC3 отмечают, что сумма убытков от атак вымогателей не учитывает потери бизнеса, времени, заработной платы, файлов и оборудования, а также стоимость услуг сторонних организаций, к которым пострадавшие вынуждены прибегать для устранения последствий таких атак.

«В некоторых случаях организации не сообщают ФБР ни о каких потерях, тем самым искусственно занижая общий показатель потерь от вымогательского ПО», — гласит отчет.

В 2024 году вымогательство стало вторым наиболее распространенным видом киберпреступлений. Для сравнения, основным типом киберпреступлений в прошлом году стали фишинг и спуфинг, на которые было подано 193 407 жалоб, а на вымогательское ПО поступило 3156 жалоб. Это заметно превышает 2825 инцидентов, зарегистрированных в 2023 году.

Наиболее опасными программами-вымогателями в отчете ФБР названы Akira, LockBit, RansomHub, Fog и PLAY.