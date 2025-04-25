Microsoft сообщила, что устранила проблему в одной из своих моделей машинного обучения, из-за которой электронные письма Adobe в Exchange Online ошибочно воспринимались как спам.

В компании объяснили, что начиная с 22 апреля пользователи испытывали проблемы с доступом к URL-адресам в оповещениях Adobe, получая при этом предупреждения о том, что обнаружен потенциально вредоносный клик по подозрительному URL-адресу. Подобные предупреждения обычно появляются, когда пользователи Exchange Online переходят по ссылке из письма, которая впоследствии оказывается вредоносной.

«Мы определили, что наша модель машинного обучения, которая защищает Exchange Online от опасных электронных писем, неправильно определяла легитимные электронные сообщения как спам из-за их сходства с электронными сообщениями, используемыми в спам-атаках, — говорится в сообщении Microsoft. — Для устранения проблемы мы инициировали повторную проверку Replay Time Travel (RTT) для затронутых URL-адресов, чтобы полностью устранить последствия. Инцидент коснулся только некоторых пользователей, которые обслуживались через затронутую инфраструктуру».

В итоге компания заявила, что уже внедрила меры по снижению количества ложных срабатываний, улучшив логику машинного обучения, чтобы в будущем исключить возможность ошибочной классификации законных писем как спама и проблемы с их доставкой.

В Microsoft не предоставили дополнительной информации о затронутых проблемой регионах и количестве пострадавших пользователей.

Стоит отметить, что в прошлом месяце Microsoft устранила похожую проблему в Exchange Online, связанную с ложными срабатываниями. Тогда письма некоторых пользователей по ошибке попадали в карантин.